Merkel: “Siamo con l’Italia”

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto ad alcune critiche arrivate dall’Italia sulle posizioni in Europa della Germania, inviando una lettera di replica alla comunità di Sant’Egidio. “La Germania e l’Europa stanno dalla parte dell’Italia, il governo federale ha inviato aiuti per la sanità. Alcuni ospedali tedeschi hanno ricevuto pazienti dall’Italia nelle scorse settimane”, ha riferito la Merkel.

Inoltre anche dalla parte economica è stato citato il sostegno che la Germania sarà pronta a dare: “L’accordo dell’Eurogruppo su un insieme di misure mostra la volontà di aiutare i paesi in difficoltà”, queste le parole della cancelliera tedesca, in riferimento all’accordo dello scorso 9 aprile. Ci sono nuovi strumenti che sono a disposizione dell’Italia, dal Mes al fondo SURE, oltre agli interventi della Bce, che da marzo acquista in abbondanza i titoli di Stato italiani per evitare l’esplosione dei tassi di interesse.