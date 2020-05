Brescia, schianto frontale in Valcamonica: due ragazze morte

Due ragazze sono morte e cinque persone sono rimaste ferite nello scontro frontale avvenuto nella notte sulla statale 42, una zona che collega Esine a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Secondo quanto è stato riferito le due ragazze hanno 19 e 20 anni, mentre le persone ferite sono persone tra i 30 e 40 ani, due dei quali sono in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita delle due ragazze, oltre alla presenza dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

Dalle ricostruzioni le due ragazze erano all’interno di una Opel Corsa ed erano nella carreggiata in direzione Sud, quando si sono scontrate contro un’altra vettura, che è stato poi appurato essere un’Audi con cinque persone a bordo che procedeva verso Nord.