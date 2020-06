Di Maio in Slovenia: “Puntiamo al turismo”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato a Lubiana, in Slovenia, per il primo degli incontri istituzionali che ha organizzato in vista dell’apertura dei confini di alcuni paesi europei del prossimo 15 giugno. A Lubiana ha tenuto una conferenza stampa con il suo omologo sloveno, Anže Logar, il quale ha confermato l’apertura del confine tra Italia e Slovenia alla metà del mese.

“Valuteremo la situazione epidemiologica ed i dati giorno per giorno – ha dichiarato il ministro Di Maio – ringrazio il ministro per l’ottimismo mostrato, questo è importante per il turismo”, ha sottolineato durante la conferenza stampa.”Bisogna dare ossigeno agli imprenditori ed a chi lavora nel settore del turismo. Bisogna evitare di creare delle discriminazioni”, queste le parole del ministro italiano su Facebook.

Con la Slovenia è avvenuto anche uno scambio di dati sul coronavirus, con la visita di un rappresentante italiano dell’Istituto Superiore di Sanità a metà settimana, con dei colleghi sloveni.