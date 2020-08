Morto Robert Trump, fratello minore del presidente Donald Trump

Si è spento nella notte Robert Trump, il fratello minore di Donald Trump, 71 anni, ricoverato nell’ospedale di New York nei giorni scorsi. La comunicazione è arrivata direttamente dal presidente Donald Trump ai cronisti. “Non era solamente mio fratello, era il mio migliore amico”, ha dichiarato Trump, che ha dedicato alcuni minuti della conferenza stampa al fratello minore.

Il presidente Trump era andato a trovarlo in ospedale nella giornata di venerdì, con le cause del decesso che ancora non sono note, nonostante le sue condizioni erano subito state considerate gravi, anche dallo stesso presidente.

Robert Trump faceva parte delle aziende di famiglia, come direttore esecutivo. Si era sposato e divorziato nel 2007 dopo 25 anni di matrimonio.