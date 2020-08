Navalny, medici russi: “Nessuna traccia di veleno in corpo”. Trasferimento negato

Evolve la situazione legata all’attivista russo, con i medici russi che hanno dichiarato come non vi siano tracce di veleno sul suo corpo. Le sue condizioni restano stavi, Aleksej Navalny è ancora in coma, con la possibilità di venir trasferito in Germania con la moglie quando i medici lo consentiranno.

L’elicottero di soccorso è partito nella notte da Norimberga ed è atterrato a Omsk, ma i medici russi non stanno autorizzando il trasferimento.

Il vice direttore dell’ospedale dove è ricoverato l’oppositore del Cremlino, Anatoly Kalinichenko, ha dichiarato che “non sono state trovate tracce di veleno nel corpo. Stanno lottando per salvargli la vita”, per questo i medici sostengono che il trasferimento è impossibile.

Secondo la polizia dei Trasporti sarebbe stata rinvenuta una sostanza velenosa con la quale potrebbe essere stato avvelenato. In corso un’indagine segreta.