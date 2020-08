Maltempo, violenti temporali in Veneto, strade allagate dalla pioggia. Zaia firma stato di crisi

Il Veneto ha subito alcune ore di maltempo nella giornata di ieri, con le province di Verona, Vicenza e Padova colpite dalle piogge e temporali, che hanno portato ad allagamenti stradali e disagi per i cittadini. A causa degli allagamenti il governatore della Regione, Luca Zaia, ha firmato lo stato di crisi per la provincia di Verona. Crisi per i vigneti della Valpolicella.

Ci sono state forti grandinate che sono andate ad unirsi ai temporali ed alla pioggia anche nella città di Merano, in Alto Adige, che è rimasta sott’acqua. Lo stato di crisi potrebbe essere esteso ad altri comuni, a seconda dei danni che saranno rilevati. La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione.