Morto nella notte Arrigo Levi, storico inviato de La Stampa

È morto nella notte Arrigo Levi, giornalista di 94 anni, ex inviato de La Stampa e conduttore televisivo. Si è spento nella sua casa a Roma, nonostante sia nato a Modena nel 1926. Da pochi giorni era tornato a casa da un lungo ricovero, con problemi legati alla vecchiaia. Ricordato dalle più grandi testate italiane, da La Stampa al Corriere della Sera, per il quale era sato editorialista.

I funerali si terranno in forma privata a Modena, come richiesto dallo stesso Levi.

Chi era Arrigo Levi

Apparteneva alla Comunità ebraica di Modena, con il padre che era uno stimato avvocato della zona e partecipò alla fondazione della scuderia Ferrari. Nel 1942 si trasferisce in Argentina per sfuggire alle leggi razziali, dove inizia gli studi universitari e nel 1943 inizia la carriera di giornalista, come collaboratore del giornale “L’Italia libera”, legato al Partito D’Azione.