Catturato l’orso M49, autore di due fughe

L’orso M49 è stato catturato dal Corpo forestale provinciale di Trento, dopo la sua seconda fuga dal recinto del Casteller, alla fine del mese di luglio. La fuga dell’orso è durata due mesi, con la perdita anche del collare GPS che era stato ritrovato nelle ultime settimane.

Secondo quanto riferito la cattura è avvenuta nella zona del Lagorai, dove era stato localizzato negli ultimi giorni, tramite una trappola a tubo, già utilizzata in passato. Prevista una conferenza stampa in serata per fornire maggiori dettagli sulla cattura.