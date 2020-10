Samsung, morto lo storico presidente di Samsung, Lee Kun-hee

È morto nella notte lo storico presidente di Samsung, Lee Kun-hee, dopo un ricovero in ospedale che è durato diversi anni, visto che l’attacco di cuore era avvenuto nel 2014. La morte dell’ex presidente, 78 anni, è avvenuta a Seul, dove ha la sede Samsung, che è stata portata avanti principalmente da Lee Kun-hee negli ultimi decenni.

Proprio Samsung ha fatto una nota ufficiale per la morte di Lee Kun-hee, ricordando la trasformazione che ha portato in azienda, trasformandola in un colosso leader nel settore dell’elettronica.