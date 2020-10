Azzolina: “Emiliano riapra le scuole”

Scontro tra la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ed il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sulla chiusura delle scuole in Puglia. Una decisione presa da Emiliano in linea con quanto contenuto all’interno del Dpcm, che consente “misure più restrittive” per contenere il contagio.

La richiesta della ministra è chiara: riaprire le scuole per evitare di generare delle gravi conseguenze su famiglie e studenti: “A scuola ci sono le misure di sicurezza, oltre a protocolli che consentono il tracciamento”.

Gli studenti risultati positivi in Puglia sarebbero 417, come comunicato dalla ministra, su un totale di 500 mila studenti.