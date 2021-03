Svezia, attentato a Vetlanda: otto accoltellati. Confermato terrorismo

Un attacco terroristico in Svezia, nella città di Vetlanda, come è stato comunicato negli ultimi minuti dai media locali. L’attacco è avvenuto con un coltello e sono otto le persone rimaste coinvolte e ferite. La polizia sta investigando sul caso trattandolo come un attentato terroristico.

La polizia ha confermato che alcuni feriti sono in gravi condizioni, dunque al momento non si escludono delle vittime. Un uomo intorno ai 20 anni è stato colpito dalle forze dell’ordine e successivamente trasportato in ospedale.

Intorno alle 15 sono arrivate le prime chiamate alla polizia svedese, nel centro di Vetlanda. Inizialmente si era parlato di un’ascia utilizzata come mezzo di offesa. Oltre 15 mezzi di polizia hanno preso parte all’operazione.