Bergamo, morto operaio in un cantiere a Leffe

Un operaio è morto questa mattina in un cantiere a Leffe, in provincia di Bergamo, come è stato riportato dai media locali. Secondo quanto è stato riferito l’uomo, 59 anni, stava lavorando all’interno della fabbrica “Plastic Leffe” in via Pezzoli D’Albertoni.

Intorno alle 7.45 è avvenuto l’incidente, con l’uomo che ha riportato un grave trauma da schiacciamento, con i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per le indagini sulle cause dell’accaduto.