Anticipazioni Beautiful dal 12 al 17 Febbraio 2024: Queen lascia la Forrester Creation

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 17 Febbraio 2024: Hope e Steffy un confronto acceso

Brooke è disperata per la fine della relazione con Ridge e si avvicina all’alcol. Liam interviene per evitarle passi falsi. Nel frattempo, Thomas mostra segni di instabilità psichica, clonando la voce di Brooke e sognando un momento appassionato con Hope. Steffy festeggia la riconciliazione tra Ridge e Taylor, ignara dei problemi di Thomas. Brooke, tentata dall’alcol, viene consolata da Liam.

Brooke, incapace di capire perché Ridge l’abbia lasciata, si confronta con Hope e Liam. Katie corteggia Carter, mentre Steffy e Thomas annunciano la riunione familiare alla Forrester, svelando la riconciliazione tra Ridge e Taylor. Eric rivela che Quinn ha lasciato la Forrester e Carter confessa la fine della sua relazione con lei. Brooke è angosciata per la perdita di Ridge e Hope minaccia Steffy. Deacon teme un riavvicinamento tra Bill e Brooke. Carter è amareggiato per la fine della sua relazione.

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 17 Febbraio 2024: dove eravamo rimasti

Ad Aspen, Ridge comunica a Taylor la sua decisione di rinnovare la loro relazione, dando vita a un bacio appassionato che coinvolge anche Steffy, Thomas ed Eric. Tuttavia, l’arrivo sconcertante di Brooke ad Aspen sconvolge la situazione. Implorando Ridge di tornare a casa, Brooke si scontra con la sua irremovibilità. Steffy e Taylor, da lontano, assistono a questa drammatica scena, con Taylor che impedisce a Steffy di intervenire.

Nel mezzo della disperazione, Brooke implora Ridge di ripensare alla sua scelta, ma lui è determinato a proseguire sulla nuova strada con Taylor. Ridge accusa Brooke di aver chiamato i servizi sociali su Douglas, mentre Brooke è all’oscuro di questa accusa. Ridge si allontana con Steffy e Taylor, lasciando Brooke devastata. Nel frattempo, Bill confida a Brooke la sua delusione per la situazione con Ridge, mettendo in evidenza che il destino non ha mai favorito la loro relazione. La presenza di Bill aggiunge ulteriore tensione a un momento già carico di emozioni.

