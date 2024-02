Anticipazioni La Promessa 15 Febbraio 2024: il panico incombe per Lorenzo

Scopriamo insieme quali saranno le anticipazioni della prossima puntata della Promessa, che andrà in onda domani 15 febbraio in prima visione. Nell’episodio successivo, Lorenzo prosegue con le sue indagini, determinato a scoprire chi lo ha colto in atteggiamenti intimi con Elisa per evitare conseguenze spiacevoli. Il capitano ora si concentra sul personale di servizio, sperando di trovare indizi cruciali. Tuttavia, tutti i domestici interpellati respingono l’accusa, sostenendo di non aver visto nulla. Dirà davvero la verità o sta mentendo?

Anticipazioni La Promessa 15 Febbraio: Cruz in inganno

Cruz era convinta di poter contare sul sostegno di Lorenzo, ma le sue aspettative erano completamente fuori strada. La marchesa aveva deciso di liberarsi di Elisa nel modo più definitivo possibile: eliminandola fisicamente. Consapevole della necessità di un complice, Cruz aveva chiesto al cognato di unirsi al suo piano, poiché entrambi avevano l’obiettivo comune di privare la baronessa della parte d’eredità lasciata dal defunto barone. In realtà, Lorenzo stava giocando un doppio gioco. Mentre faceva credere a Cruz di sostenere il suo piano avvelenare Elisa, segretamente cospirava con lei per neutralizzarla.

Anticipazioni La Promessa 15 Febbraio: un piano contro Cruz

Lorenzo ed Elisa, alla fine, hanno raggiunto il loro traguardo: con astuzia e strategia, hanno portato la moglie di Alonso a perdere completamente la ragione. Cruz, giunta al limite della sopportazione, ha sfogato la sua frustrazione attaccando fisicamente la sua rivale, cercando addirittura di soffocarla. In un momento di tensione, Elisa ha proposto al marchese un accordo: avrebbe evitato di denunciare Cruz, a patto che lui concordasse sul ricovero della donna in una casa di cura. Ora che Cruz è lontana, la coppia formata dalla bionda e dal padre adottivo di Curro sta celebrando la vittoria, mantenendo segreta la loro relazione amorosa e navigando con prudenza attraverso le intricanti dinamiche familiari.

Anticipazioni La Promessa 15 Febbraio: l’indagine di Lorenzo continua

Lorenzo e Elisa, consapevoli del rischio che la rivelazione della loro relazione segreta potrebbe comportare per il loro piano di acquisire il patrimonio dei de Lujan, hanno sperimentato un brivido di preoccupazione quando sembrava che qualcuno li avesse colti in un momento intimo con un appassionato bacio. Il comandante, temendo le possibili conseguenze, ha intensificato i suoi sforzi per individuare l’intruso e neutralizzare la minaccia. Attualmente, Lorenzo si dedica a condurre indagini approfondite tra il personale di servizio, ma finora tutti i domestici interpellati, con fermezza e convinzione, negano qualsiasi conoscenza o avvistamento della situazione compromettente tra i due amanti.

