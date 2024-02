Anticipazioni Uomini e Donne 19 Febbraio: conoscenze al capolinea?

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 19 Febbraio, in prima visione su Canale5. Come di consueto, alle 14.45 puntuali, torna in onda “Uomini e Donne”, e dalle anticipazioni emerge che la coppia protagonista di questa puntata sarà composta da Ernesto Russo e Barbara De Santi. Il cavaliere del Trono Over ha fatto il suo ritorno nello show per agitare le dinamiche, decidendo di approfondire la conoscenza con quattro donne, successivamente ridotte a solamente due. Tra Jennifer e Barbara De Santi, sembra esserci una particolare intesa, anche se Ernesto mostra un atteggiamento molto cauto nei confronti della dama.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 Febbraio: un addio vicino?

La nuova puntata di Uomini e Donne sarà ricca di rivelazioni e momenti di pura adrenalina. Nel dettaglio, va sottolineato che tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo non si è verificato alcun bacio, nonostante i due abbiano trascorso diverse uscite insieme in esterna, compresa una cena. Nell’episodio di oggi di “Uomini e Donne”, il cavaliere spiegherà i motivi dietro il suo atteggiamento, mentre Barbara De Santi apparirà visibilmente delusa. Già in passato, la dama ha interrotto alcune conoscenze a causa di cavalieri che sembravano troppo distanti nei suoi confronti. Sarà questa l’ennesima volta in cui Barbara De Santi e Ernesto Russo si diranno addio, o ci sarà spazio per una svolta inaspettata? La tensione tra i due potrebbe portare a una nuova svolta nella dinamica del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 Febbraio: Ida si avvicina sempre più a…

Le anticipazioni sulla puntata del 19 febbraio 2024 di “Uomini e Donne” rivelano anche gli sviluppi degli altri protagonisti. Ida Platano avrà spazio nella puntata; la tronista, nelle puntate precedenti, ha chiuso la conoscenza con Mario Cusitore a seguito di un’ennesima segnalazione su di lui. Nonostante le scuse del corteggiatore, Ida Platano ha preso una decisione netta ed l’ha eliminato. Attualmente, sta conoscendo Pierpaolo, e i due sembrano avvicinarsi sempre di più.

Successivamente, si passerà al trono di Brando Ephrikian, che continua a essere diviso tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. La situazione si complica ulteriormente poiché quest’ultima è ormai in conflitto aperto con Tina Cipollari. Non è da escludere la possibilità di nuovi scontri tra le due donne. Beatriz, infatti, ha dichiarato che Tina ha rovinato la sua esterna con Brando. In risposta, Tina l’ha attaccata, definendola cafona e insicura. La tensione è salita talmente tanto che è stato necessario l’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi per calmare la situazione. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti intensi.

