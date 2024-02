Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio 2024: il momento di nuovi addii

Entriamo nel vivo della prossima puntata della Promessa, che andrà in onda domani 21 Febbraio 2024, in prima visione su canale 5. Nella prossima puntata vedremo Catalina sospettare delle intenzioni nascoste di Don Lorenzo dopo i complimenti ricevuti e discute la questione con suo fratello. Quest’ultimo, a sorpresa, annuncia di voler lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia, prendendo le distanze da Jimena. Nel frattempo, Simona e Candela accolgono con gioia un nuovo insegnante. Ma entriamo nello specifico.

Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio: scoprire la verità su Don Lorenzo

Catalina è sconvolta dai complimenti insoliti di Don Lorenzo sulle sue capacità gestionali, considerando le precedenti convinzioni del padre di Curro sulla sua idoneità. La ragazza è scettica riguardo al cambio di atteggiamento del conte e non può credere che ora la supporti nell’amministrazione della tenuta. Determinata a capire le reali intenzioni di Lorenzo, Catalina cercherà di sorvegliarlo attentamente e chiederà aiuto a suo fratello per far luce sulla situazione.

Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio: trasferimenti in corso

Catalina confiderà i suoi sospetti a Manuel, certo che il fratello condividerà le sue preoccupazioni. Durante la conversazione, Manuel si unirà alle preoccupazioni di Catalina, elaborando insieme a lei l’ipotesi che il padre di Curro stia mettendo in atto qualcosa di poco chiaro. In un momento di confidenza profonda tra fratello e sorella, Manuel aprirà il suo cuore a Catalina, rivelando il suo desiderio di trasferirsi a Milano per sfuggire ai crescenti problemi causati da Jimena.

La condotta poco amabile di Jimena ha reso l’ambiente insostenibile per Manuel, spingendolo a cercare una nuova vita lontano da quella tensione. Catalina, pur provando dispiacere nel dover dire addio a suo fratello, si ricorderà con gratitudine di averlo messo in guardia in precedenza riguardo a Jimena, confermando l’importanza della loro connessione e comprensione reciproca.

Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio: conosciamo il nuovo prof

Don Romulo e Mauro, di fronte alle difficoltà nell’assumere il ruolo di insegnanti per Simona e Candela, hanno deciso di gettare la spugna. Riconoscendo l’importanza di fornire alle cuoche una formazione adeguata, il maggiordomo ha sottoposto e ottenuto l’approvazione per l’assunzione di un vero maestro culinario nella tenuta. Questo cambio di rotta crea un’atmosfera carica di aspettative per le due amiche, Simona e Candela, che ora attendono con trepidazione l’arrivo del nuovo insegnante. La prospettiva di apprendere da un professionista promette di aggiungere un tocco di eccellenza e approfondimento alle loro abilità culinarie, rendendo l’intera situazione ancora più avvincente e ricca di opportunità.

