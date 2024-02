Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 Febbraio 2024: ritorno di fiamma fra Vito e Marianna?

Entriamo nel vivo scoprendo quali sono tutte le anticipazioni che riguardano il prossimo episodio del Paradiso delle Signore, in onda domani 22 Febbraio 2024, in prima visione. Nel prossimo sviluppo della trama, assisteremo al ritorno di Vito da Maria, ma il suo scopo sarà affrontare questioni di natura lavorativa. I due giovani si ritroveranno nuovamente in stretta vicinanza, aprendo la possibilità di una riconciliazione. Nel frattempo, Armando si recherà al secondo appuntamento con Alba, ma prima di raggiungerla, farà una scoperta sconcertante sulla donna. Marta porterà una ventata di novità nel servizio fotografico, rivoluzionandolo ancor prima di iniziarlo.. Ma entriamo nel vivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 Febbraio: ritorni di fiamma

La rivelazione di Maria ha segnato profondamente la sua vita, portando una svolta irreversibile. La ragazza ha scelto la sincerità con Vito, ma, come era prevedibile, questo ha compromesso il rapporto con il Lamantia. Il giovane si è allontanato da lei, ma forse le distanze si accorceranno prima del previsto. Vito si troverà a dover affrontare un incontro di lavoro con la Puglisi, offrendo loro l’opportunità di parlare e confrontarsi. Durante questa interazione, sembreranno recuperare parte della loro antica sintonia, ma ciò sarà sufficiente per riaccendere la scintilla e farli ritornare una coppia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 Febbraio: questione d’amore

L’interrogativo che ci tormenta da un po’ di tempo riguarda la contesa tra Marta e Matilde per il cuore di Vittorio. La situazione è diventata più complessa da quando la Guarnieri è tornata a Milano, diventando un valido sostegno sia nella vita personale che in ambito lavorativo per la talentuosa fotografa. Vittorio ha dimostrato il suo supporto nei servizi fotografici dedicati alle ragazze madri, riscoprendo una profonda complicità con la Conti. Insomma, tra di loro persiste un affetto significativo. Questa dinamica ha scatenato l’ira e la gelosia di Matilde, la quale ha deciso di tenere d’occhio da vicino i due ex per comprendere la natura reale del loro rapporto e valutare se ci sia motivo di preoccuparsi. Nel frattempo, Marta continuerà a rivoluzionare il suo lavoro, dimostrando ancora una volta la sua creatività e determinazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 Febbraio: affare concluso

Marcello ha finalmente trovato un armatore disposto a sostenere il suo progetto imprenditoriale, e sta per chiudere l’affare con successo. Umberto, suo rivale, sarà furibondo e non vedrà di buon occhio il progresso dell’altro, il quale continua a guadagnare terreno. Nel frattempo, Armando, che ha deciso di avere un secondo incontro con Alba, farà una scoperta inaspettata sulla donna prima di raggiungerla per l’appuntamento. Resta da vedere se Alba stia nascondendo qualcosa o se il particolare scoperto dal Ferraris sarà di suo gradimento.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 Febbraio 2024