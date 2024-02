Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 Febbraio 2024: un addio in arrivo…

Scopriamo insieme quali saranno le prossime anticipazioni che riguardano la puntata di domani, 26 Febbraio, del Paradiso delle Signore. Nella prossima puntata Marta comunicherà a Vittorio e Matilde la sua decisione definitiva di rompere con Tom. La Guarnieri ha scelto di rimanere a Milano per gestire il centro per le ragazze madri. La rivelazione sconvolgerà il Conti, ma soprattutto lo deluderà nel vedere Matilde ancora gelosa nei confronti della figlia di Umberto. Nel frattempo, Irene sarà sorpresa dalla proposta di lavoro di Leonardo Crespi, mentre Alfredo si dimostrerà fiducioso che Marcello possa aiutarlo con il suo progetto imprenditoriale. Ma entriamo nel vivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 Febbraio: rivelazioni

Marta ha preso una decisione radicale, rinunciando agli amori impossibili, compreso quello con Tom. Nonostante una proposta allettante di aprire un’agenzia a Los Angeles, ha scelto di restare a Milano e dedicarsi al progetto del centro d’accoglienza per le ragazze madri, su cui ha lavorato intensamente. La sua scelta sconvolgerà Vittorio e Matilde. Vittorio si preoccuperà per il benessere di Marta, desiderando la sua felicità, ma sarà infastidito dall’atteggiamento di Matilde, che non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo compagno. Matilde ha compreso che Vittorio e Marta mantengono ancora una complicità e vorrebbe capire fino a che punto i due siano ancora legati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 Febbraio: in cerca di aiuto

Alfredo è convinto che Marcello possa essere di grande aiuto per il suo progetto imprenditoriale, nutrendo fiducia in un esito positivo. Ignaro di ciò che sta accadendo tra lui e Irene, il Perico rimane ottimista riguardo al futuro. Nel frattempo, la Cipriani si avvicina sempre di più a Leonardo, il quale le offrirà nuovamente di collaborare con lui. Rosa, d’altro canto, percepirà la tristezza di Delia, causata dall’idea di festeggiare il suo compleanno lontano dalla famiglia. Determinata a ridare il sorriso all’amica, la ragazza cercherà un modo creativo per farlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 Febbraio: è davvero tutto finito?

Ciro, con un misto di sgomento e orrore, verrà a conoscenza della triste conclusione della relazione tra sua figlia Maria e Vito. Profondamente sconvolto, il Puglisi, in preda alla furia, non potrà fare a meno di esigere spiegazioni immediate dalla figlia, desideroso di comprendere gli eventi che hanno portato alla rottura del fidanzamento con il Lamantia. Nel frattempo, Vito, travolto dal dolore per il tradimento della stilista e per l’inganno di cui è stato inconsapevolmente vittima, cercherà rifugio in Alfredo. In un confronto sincero, condividerà con l’amico tutto il peso emotivo che sta vivendo in seguito a questa dolorosa situazione.

