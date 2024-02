Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2024

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni settimanali della Promessa, dal 26 Febbraio al 1 Marzo, in onda in prima visione sui nostri schermi. Ma entriamo nel vivo e scopriamo quali saranno le anticipazioni giorno per giorno.

Anticipazioni La Promessa: puntata di lunedì 26 Febbraio

Jimena sconvolge Manuel rivelando con un’espressione emozionata di dover condividere con lui una meravigliosa notizia: stanno aspettando un bambino. Nel frattempo, Jana confida a Curro di aver fatto una sorprendente scoperta, avendo accidentalmente assistito al bacio appassionato tra Elisa e Don Lorenzo. Con tono preoccupato, esprime il sospetto che il conte possa celare una relazione segreta con la baronessa e, di conseguenza, una serie di altri segreti che potrebbero mettere a rischio la reputazione e la stabilità dei Lujàn in modi che vanno oltre la loro immaginazione.

Anticipazioni La Promessa: puntata di martedì 27 Febbraio

Salvador, in un momento di sincerità dopo il suo ritorno, confida a Maria quanto la sua mancanza sia stata avvertita profondamente. Dopo un lungo e intenso dialogo con lei, il giovane decide di compiere un passo significativo nella loro relazione, presentando seriamente la proposta di condividere la vita insieme attraverso il matrimonio.

Nel frattempo, durante una piacevole colazione in famiglia, Manuel e Jimena condividono una notizia che porta gioia e emozione nella casa: annunciando con entusiasmo che presto diventeranno genitori. La coppia si lascia coinvolgere dalla dolce attesa, diffondendo un’atmosfera di felicità che avvolge la tavola e unisce ancora di più i membri della famiglia.

Anticipazioni La Promessa: puntata di mercoledì 28 Febbraio

Catalina, dopo un acceso dibattito con Don Lorenzo, alla fine si lascia persuadere dal conte riguardo alla delega della firma dei contratti a un rappresentante. Sebbene inizialmente restia, la giovane donna si rende conto che questa potrebbe essere l’unica soluzione praticabile per poter partire con Don Alonso e raggiungere Cruz, attualmente ricoverato in una clinica psichiatrica. La decisione di cedere a questo consiglio non è priva di conflitti da parte di Catalina, che deve bilanciare il proprio senso di responsabilità aziendale con il desiderio profondo di essere al fianco di chi ama in un momento così delicato.

Anticipazioni La Promessa: puntata di giovedì 29 Febbraio

Prima di recarsi dalla sua moglie in clinica, Don Alonso impone a Martina un compito difficile: allontanare Beatriz da La Promessa. Martina è consapevole che questa missione è praticamente impossibile senza coinvolgere se stessa in complicazioni serie. Fortunatamente, trova in Curro un prezioso alleato e confidente. Nel corso delle difficoltà, i due giovani si avvicinano notevolmente, e in un momento intenso, i loro sguardi si incrociano mentre le labbra si sfiorano, pronti a condividere un bacio appassionato. Il clima romantico viene bruscamente interrotto da un rumore improvviso, rivelando la presenza di qualcuno che giunge nel momento meno opportuno.

Anticipazioni La Promessa: puntata di venerdì 1 Marzo

L’annuncio della gravidanza di Jimena crea un’ondata di sgomento tra tutti i presenti alla tenuta. Jana, in particolare, è visibilmente scossa dalla notizia e, all’udirla, scoppia in lacrime, rivelando l’ampio impatto emotivo che la situazione ha su di lei. Nel frattempo, Simona suggerisce a Candela di preparare un caffè per Don Carlos durante una pausa dallo studio. Tuttavia, la cuoca sembra avere in mente qualcosa di più, forse un piano o un’intenzione nascosta, che si manifesta attraverso la sua espressione misteriosa.

