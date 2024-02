Anticipazioni Uomini e Donne 26 Febbraio 2024: il ritorno di Mario

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni per la prossima puntata di Uomini e Donne, che sarà trasmessa il 26 febbraio in prima visione. Ma entriamo nel vivo della puntata, che si prospetta essere avvincente e decisiva che regalerà momenti di felicità e soprattutto assisteremo a dei chiarimenti. Ma non soltanto, prepariamoci ad un ritorno tanto atteso..

Anticipazioni Uomini e Donne 26 Febbraio: ritorni?

Ida Platano sta vivendo un percorso inusuale in questa stagione di Uomini e Donne. La dama bresciana ha abbandonato il consueto ruolo di dama del parterre over per diventare tronista nella formula classica del programma televisivo. La sua nomina è avvenuta lo scorso dicembre, quando la tronista precedente, Manuela Carriero, ha deciso di lasciare il programma.

La decisione di Ida Platano è intervenuta subito dopo la conclusione della sua relazione con Alessandro Vicinanza, conosciuto durante la precedente stagione di Uomini e Donne. Nel nuovo ruolo di tronista, Ida sta interagendo con diversi corteggiatori, ma sembra che uno di loro, Mario Cusitore, abbia catturato particolarmente la sua attenzione. Tuttavia, Cusitore è stato eliminato dalla stessa tronista a seguito di varie segnalazioni negative. Secondo le anticipazioni, sembra che Mario Cusitore farà ritorno al programma in seguito all’eliminazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 Febbraio: in cerca del perdono

Ida Platano e Mario Cusitore si sono incontrati nel corso della stagione attuale di Uomini e Donne, sviluppando sin da subito una connessione speciale. La tronista sembrava particolarmente attratta dal conduttore radiofonico. Tuttavia, il loro percorso è stato improvvisamente interrotto da segnalazioni negative su Mario Cusitore.

Diverse ragazze hanno infatti segnalato di aver scambiato messaggi con lui mentre ufficialmente corteggiava Ida Platano. Dopo confronti intensi, la dama bresciana, esausta dalla situazione, ha deciso di eliminare Mario Cusitore. Successivamente, il corteggiatore ha fatto un tentativo di riconciliazione nel programma, ma le scuse non sono state accettate da Ida Platano.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 26 febbraio 2024, Mario Cusitore farà il suo ritorno nello studio televisivo. In un cambio di decisione, Ida Platano deciderà di riammetterlo tra i suoi corteggiatori. Mario presenterà una sorpresa romantica per la tronista, portando in studio palloncini a forma di cuore e un peluche in occasione della festa di San Valentino. Nonostante inizialmente Ida Platano rifiuti di ballare con lui, alla fine i due balleranno insieme al centro dello studio. La tronista dichiarerà di aver deciso di concedere a Mario una seconda possibilità, poiché le segnalazioni avevano impedito loro di conoscersi veramente.

