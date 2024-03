Jet privati: negli USA arriva il taxi dei cieli

Oggi più che mai, le esigenze dettate dalla routine e dal conseguimento di determinati obiettivi prevedono una celerità non indifferente. L’avvento del digitale nella vita di ognuno di noi e la possibilità di attingere alle risorse più disparate comodamente dagli schermi dei propri smartphone ha anche modificato radicalmente il concetto di tempo e spazio, spingendo gli individui nei confronti di necessità come quelle di coprire distanze particolarmente lunghe in lassi di tempo brevi. È per questo motivo che, nei tempi moderni, l’aereo si è affermato come la soluzione di viaggio più apprezzata e diffusa per viaggiare su lunghe tratte.

Alle compagnie aeree di linea, poi, si sono sempre accostate le realtà che offrono voli privati, a costi non esattamente accessibili, in grado di offrire vantaggi significativi ai passeggeri a fronte, come detto, di spese differenti rispetto al costo dei biglietti per viaggiare con compagnie di bandiera o low cost. Chi viaggia spesso per lavoro o ha una certa disponibilità economica per i viaggi turistici ha una certa familiarità con le agenzie di noleggio aereo privato e i loro servizi (di cui il sito fastprivatejet.com fornisce un quadro dettagliato), ma negli States il paradigma secondo cui questa soluzione sia rivolta esclusivamente a un certo target sta cambiando, e lo dimostra il fatto che una piattaforma consenta di prenotare voli privati condivisi a costi accessibili.

Insomma, il mondo dei trasporti via aria sta cambiando, insieme alle necessità delle persone, tanto che il panorama del low cost – con i dovuti accorgimenti – sembrerebbe star interessando anche il mondo, in passato esclusivo, dei voli low cost. Certamente, questo fenomeno rivoluzionario sembra affondare le radici in stravolgimenti paradigmatici importanti che, come detto, hanno anche molto a che fare con i bisogni di professionisti e, in generale, di individui che, durante i loro viaggi, sono soggetti a tabelle di marcia estremamente serrate. Nelle prossime righe, dunque, andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla piattaforma KinectAir, la cui introduzione sul mercato ne ha stravolto gli assetti grazie alla proposta di voli privati condivisi a prezzi estremamente accessibili.

Jet privato low cost, è possibile? La proposta di KinectAir nel dettaglio

Tra i vantaggi dei voli privati, oltre alla comodità di avere a disposizione un velivolo tutto per sé e per i propri bisogni, spicca sicuramente la possibilità di saltare le code al check-in, agevolando notevolmente questo processo grazie alle aree di imbarco preposte per chi viaggia a bordo di aerei gestiti da compagnie private. Certamente, non è solo questo il motivo per il quale i voli privati sono così ambiti, rappresentando da sempre un vero e proprio status symbol, al pari di orologi e auto di lusso. Sia che si tratti di un bisogno o di un semplice vezzo, la KinectAir si è attivata proprio allo scopo di realizzare il sogno o soddisfare le esigenze di molte persone, offrendo quest’esperienza, seppur con qualche compromesso, alla cifra irrisoria di 111 dollari a persona.

KinectAir nasce nel 2019, come piattaforma che offre viaggi aerei privati nel nord-ovest del Pacifico. La tariffa citata in precedenza corrisponde alla richiesta per poter eseguire voli su brevi tratti a bordo di aerei privati. Da qualche tempo, KinectAir ha introdotto questa possibilità per viaggiare in tutti gli Stati Uniti al medesimo prezzo. Come già precedentemente accennato, si è trattato di un evento in grado di stravolgere completamente il mercato dei voli privati, rendendo questa soluzione molto più accessibile, talvolta, anche rispetto ad un volo di linea. La piattaforma di KinectAir sfrutta l’Intelligenza Artificiale per poter trovare operatori con posti liberi tra voli già prenotati, offrendo i voli a prezzi molto più bassi rispetto al valore effettivo del titolo di viaggio.

Ovviamente, il sistema di scontistica e i prezzi estremamente concorrenziali offerti da KinectAir risultano accessibili a patto di scendere a compromessi con alcuni fattori come, per esempio, la scelta di voli effettuati con aerei più economici rispetto ai jet più esclusivi e, tra l’altro, anche più lenti. Certamente, la differenza di velocità risulta ben poco rilevante su brevi tratte, visto che stiamo parlando di voli che coprono distanze inferiori alle 500 miglia. Certamente, la proposta di KinectAir si rivela estremamente conveniente quando si viaggia con tempi stretti a disposizione o in famiglia, impattando positivamente sul costo dei biglietti rispetto anche ai voli di linea.