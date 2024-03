Oroscopo oggi 8 marzo, Branko e Paolo Fox: previsioni per tutti i segni zodiacali

Oggi, come ogni giorno, è tornata la rubrica dell’oroscopo con le previsioni zodiacali per tutti i segni da parte di Branko e Paolo Fox. Nonostante operino in modi diversi, le loro previsioni per l’8 marzo 2024, la giornata internazionale della donna, mostrano una similitudine evidente.

Branko inizia le previsioni con l’Ariete, segnalando che sarà una giornata occupata ma con buone novità in arrivo. Il Toro potrà godere di notizie interessanti e di buona forma fisica, anche se potrebbe essere troppo rigido nelle proprie convinzioni. Per i Gemelli, Branko consiglia di essere più flessibili e meno concentrati su vecchie idee sul lavoro. Il Cancro, invece, si troverà in una fase di rinnovamento, ma dovrà evitare di sembrare incoerente.

Le previsioni di Paolo Fox iniziano con l’Ariete, che sembra avere un profilo incostante e ha bisogno di una grande forza d’animo per farsi ascoltare. Il Toro potrebbe affrontare un periodo complicato in amore, ma nel complesso andrà tutto bene. I Gemelli potranno godersi alcuni momenti piacevoli durante la giornata, con anticipazioni di buone notizie in arrivo.

Per quanto riguarda il Cancro, Paolo Fox prevede una fase lavorativa positiva ma meno produttiva, un’apparente contraddizione che si rivelerà utile. Il Leone potrebbe delegare troppo le proprie responsabilità, ma il destino potrebbe riservargli delle sorprese. La Vergine dovrebbe dimostrare più flessibilità sul lavoro e potrebbe beneficiare di alcune conoscenze nelle ore finali della giornata.

La Bilancia sarà chiamata a lavorare a stretto contatto con molte persone, anche se potrebbe essere faticoso, ne varrà la pena. Lo Scorpione potrebbe dedicare troppe energie al partner, rischiando di esagerare. Il Sagittario potrebbe trovare degli incentivi per il proprio ego, ma dovrà fare di più per apparire credibile.

Il Capricorno potrebbe essere influenzato negativamente dalla competitività, che potrebbe richiedere molte energie. L’Acquario potrebbe attraversare una fase di stanchezza in amore, ma potrebbe essere un bene per entrambi. Infine, i Pesci sembrano già pronti per il weekend, manca solo qualche piccolo dettaglio per godersi dei giorni rilassanti.

