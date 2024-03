Anticipazioni Uomini e Donne 14 Marzo 2024: un nuovo tronista

Scopriamo tutte le anticipazioni che riguardano la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda il 14 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo, in studio si discuterà del debutto del nuovo tronista Daniele, che incontrerà le sue prime corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 Marzo: il Trono Over

Ieri pomeriggio è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne, ricca di emozioni soprattutto per due figure centrali del dating show: Gemma Galgani e Ida Platano. Iniziando con il Trono Over, la signora torinese ha avuto l’opportunità di conoscere un nuovo Cavaliere di nome Claudio, che è entrato in trasmissione appositamente per lei. Se si è trattato o meno di un colpo di fulmine è ancora troppo presto per dirlo, ma è innegabile che Gemma sia rimasta positivamente impressionata dalle attenzioni e dai complimenti del Cavaliere, e si è mostrata aperta a iniziare una conoscenza con lui.

Invece, la situazione legata ad Ida Platano è stata decisamente più tumultuosa. Il suo trono è sempre più movimentato e, dopo la partenza di Mario Cusitore, sembra che la tronista abbia avuto un ripensamento e sia interessata a ricucire il rapporto con lui, o almeno a avere un confronto chiarificatore. Così, durante la puntata, Ida ha mandato a Mario delle caramelle insieme a un biglietto, gesto che ha spinto Mario a tornare in studio. I due hanno poi affrontato una discussione intensa di fronte al pubblico.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 Marzo: il Trono Classico

