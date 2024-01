Anticipazione il Paradiso delle Signore, puntata del 1 Febbraio 2024: Maria conforta Matteo

Il Paradiso delle Signore 8 farà il suo ritorno in televisione domani, giovedì 1 febbraio 2024, su Rai 1, con la consueta programmazione alle 16:00, presentando una nuovissima puntata. Questa amatissima soap opera di Rai è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanea alla trasmissione televisiva, sia successivamente nella sezione dedicata al Paradiso.

Anticipazioni puntata del 1 Febbraio: il rapporto tra Flora e Umberto si complica

Le anticipazioni dell’episodio della soap rivelano che i due protagonisti saranno in disaccordo, causando così difficoltà nel funzionamento della Galleria Milano Moda. Tancredi, preoccupato che le tensioni tra il suo socio e la stilista del negozio possano danneggiare l’immagine e il fatturato dell’azienda, deciderà di intervenire. Il Di Sant’Erasmo incoraggerà Guarnieri a mostrare maggiore calore nei confronti della collega e a dedicarle quindi più attenzioni.

Nel frattempo, Vittorio avrà ideato un modo per evitare che le clienti, sconcertate dalla minigonna, si allontanino dal Paradiso. Ciro concederà ad Agata il permesso di indossare la minigonna, suscitando l’entusiasmo della ragazza, mentre Marta cercherà un modo persuasivo per ottenere il sostegno necessario dalla Belloni per il progetto della casa-famiglia. Nel frattempo, Matteo scoprirà con sgomento che sua madre Silvana dovrà affrontare una delicata operazione che potrebbe salvarle la vita.

Anticipazioni puntata del 1 Febbraio: Marta non demorde

Marta non ha alcuna intenzione di mollare. La determinazione della giovane a sostenere Cinzia è incrollabile, e ha fatto voto di riuscirci. Farà di tutto per persuadere la Belloni a fornirle il supporto essenziale per il progetto della casa-famiglia e non si arrenderà di fronte a un eventuale rifiuto. Nel frattempo, Vittorio avrà ideato una soluzione per contrastare la diminuzione delle vendite al Paradiso, causata dal malcontento delle clienti affezionate al grande magazzino e deluse dalla sfilata in minigonna.

Anticipazioni puntata del 1 Febbraio: Matteo va da Maria

Nel frattempo, vengono svelate le reali condizioni di salute di Silvana. Tuttavia, Matteo decide di celare la verità alla madre e cerca conforto in Maria, regalandoci un momento di grande attesa che ci lascerà con il brivido fino all’ultimo. Il tutto da scoprire nella prossima puntata che si terrà domani, giovedì 1 Febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: Riassunto della puntata precedente

Ma come ci eravamo lasciati? Matteo prende la decisione di rinunciare al suo piano di partire e sceglie di restare al fianco della madre. Aida Belloni, si oppone al progetto di Marta, che decide di cercare consiglio da Vittorio su come procedere. Umberto continua a esprimere dissenso riguardo alle idee di Flora, dando luogo a un confronto tra i due. Maria viene a conoscenza del malore di Silvana e mostra grande preoccupazione. Nel frattempo, la madre di Matteo comprende la gravità della sua situazione e fa una richiesta a Marcello.