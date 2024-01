Anticipazioni Un Posto al Sole 1 febbraio 2024

Un Posto al Sole: riassunto della puntata precedente

Prima di esplorare le ultime notizie riguardanti l’episodio di Un Posto al Sole in programmazione l’1 febbraio 2024, facciamo un breve riepilogo di quanto accaduto durante la precedente puntata. La riunione di quartiere organizzata da Giulia con l’obiettivo di trovare una soluzione per gli sfratti subiti da Rosa e altri inquilini sembra non aver ottenuto i risultati sperati. Al contempo, un nuovo episodio di intimidazione ha preso di mira il Centro Ascolto.

Roberto e Marina stanno valutando la possibilità di visitare un asilo per poter iscrivere Tommy, cercando così di ridurre il tempo che il bambino trascorre con Ida. Tuttavia, quest’ultima sembra essere riluttante a rinunciare al suo ruolo di madre. Nel frattempo, Mariella e Sasà ricevono un appello appassionato da Alfredo, il quale affronta una questione legata al barone Cotugno.

Un Posto al Sole puntata del 1 febbraio: le preoccupazioni di Giulia

Nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, assistiamo al tentativo di Alberto di avvicinarsi a Clara, sfruttando la sua buona fede e il momento di fragilità che sta attraversando, amplificato da una chiamata inattesa e sorprendente. Giulia esprime la sua preoccupazione che l’incidente al Centro Ascolto possa essere stato un atto intimidatorio mirato, mentre Rosa attraversa un periodo di sconforto profondo.

Nonostante sia in fase di guarigione, Nunzio lotta nel mettere da parte i suoi sentimenti per Rossella, che a sua volta sembra sempre più orientata verso il matrimonio con Riccardo. Nel frattempo, Irene si ritira ulteriormente in se stessa, suscitando preoccupazione in Filippo e Serena, i quali cercano di comprenderne le ragioni.

Puntate di un posto al Sole: dove vedere in streaming le puntate

Dal momento che Un Posto al Sole è trasmesso su Rai 3, gli spettatori hanno la possibilità di seguire le puntate attraverso la piattaforma di streaming RaiPlay. Questo servizio di streaming in diretta consente agli utenti di fruire di qualsiasi contenuto originale dell’azienda e di molto altro, sia tramite il sito web che attraverso l’app disponibile per tablet e smartphone, compatibile sia con dispositivi iOS che Android.

L’accesso a questo servizio richiede unicamente l’iscrizione, una procedura completamente gratuita. Una volta completata la registrazione, inserendo tutte le informazioni necessarie, basta accedere digitando il proprio nome utente o indirizzo email insieme alla password scelta durante la fase di registrazione.

L’utilizzo di RaiPlay consente agli spettatori di godere delle trasmissioni in tempo reale e di accedere a una vasta gamma di contenuti direttamente sulla piattaforma, garantendo una visione flessibile e conveniente delle puntate di Un Posto al Sole.