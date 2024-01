La Promessa anticipazioni puntata 1 Febbraio: Beatriz arriva alla tenuta

Le vicende della soap opera “La Promessa” si iniziano a fare sempre più intriganti! La prossima puntata, che si terrà domani, giovedì 1 febbraio dalle ore 16:40 in prima visione su Canale 5. La presenza inaspettata di Beatriz sembra portare con sé dei segreti. Questi sembrano essere legati al passato di Martina, e la reazione sconvolta di quest’ultima aggiunge suspense alla trama. La richiesta di Martina di far partire Beatriz immediatamente promette di alimentare ulteriormente la tensione tra i personaggi. Ma un colpo di scena caratterizzerà la puntata.

Anticipazioni La Promessa: 1 Febbraio 2024

Le anticipazioni svelano che l’attenzione si concentrerà su Martina, la quale sarà sorpresa da una visita inattesa alla tenuta. In particolare, la cugina di Catalina riceverà la visita di una ragazza apparentemente legata al suo passato, ossia Beatriz. La presenza di Beatriz sconvolgerà Martina, portandola a chiedere alla nuova arrivata di lasciare immediatamente La Promessa. Tuttavia, la richiesta di Martina sarà respinta con fermezza da parte di Beatriz.

La neo-arrivata svelerà alla cugina di Catalina di essere giunta con l’intento vendicativo nei suoi confronti. Nel frattempo, a La Promessa, Maria si impegnerà nell’organizzazione di una festa di benvenuto per Salvador, che ha mostrato segni evidenti di difficoltà dopo il suo rientro dalla guerra. Il giovane sembrerà disinteressato a contrarre un matrimonio con la domestica. Questo provoca preoccupazioni nella mente dell’amica di Jana, la quale temerà che Salvador abbia perso interesse nei suoi confronti. Per questo motivo, prenderà la decisione di organizzare una festa nella speranza di riconquistare il suo affetto.

Anticipazioni La Promessa: Don Romulo in difficoltà!

Nel frattempo Romulo e Mauro hanno deciso di offrire il loro supporto a Simona e Candela, le quali hanno manifestato il desiderio di migliorare le loro abilità di scrittura e di gestire le operazioni aritmetiche. Sia il maggiordomo che il attraente cameriere si sono gentilmente proposti di assistere le due donne in questo percorso di apprendimento. Tuttavia, Romulo si renderà conto che l’incarico che ha assunto non è affatto agevole. Insegnare matematica a due donne dinamiche come Candela e Simona non sarà semplice. Si rivelerà una sfida forse un po’ troppo ardua per qualcuno che non fa della professione d’insegnante la propria vocazione.

Anticipazioni La Promessa: L’arrivo di un nuovo personaggio

Inoltre, vi anticipiamo che nelle prossime puntate de La Promessa farà il suo ingresso un nuovo personaggio di nome Carlos Orengo. L’uomo, il cui volto sarà interpretato da Ramon Ibarra, noto per il ruolo di Raimundo Ulloa de Il Segreto, sarà introdotto nella trama in tempi molto prossimi. Tuttavia, si rivelrà non solo un individuo con segreti oscuri, ma avrà anche una connessione con Simona. Adesso non ci resta che scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate della serie, sempre su Canale 5.