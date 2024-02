Tra le tantissime tipologie di condizioni mediche che possono palesarsi anche per tutta la vita spiccano tutte quelle che non sono malattie ma piuttosto per l’appunto, condizione che può essere naturalmente palesata dall’anemia, che è qualcosa di compreso, seppur parzialmente, fin dall’antichità e con la medicina moderna si è riusciti relativamente con facilità a dare una “spiegazione” e quindi si è anche riusciti a capire come contrastarla. Come altre condizioni mediche è importante capire cos’è l’anemia ed anche riconoscerla oltre che distinguerla da altre specifiche condizioni.

Esistono in realtà varie condizioni associabili all’anemia che è quasi sempre definita in un organismo che ha difficoltà a sviluppare elementi indispensabili per il proprio mantenimento, nella maggior parte dei casi la variante più comune è la carenza e la mancanza dell’emoglobina, che è una proteina presente nei globuli rossi, indispensabile per il corretto trasporto di ossigeno nel sangue.

Come riconoscere e come curare l’anemia nella sua variante più comune e conosciuta?

Anemia come riconoscerla facilmente e curarla in modo naturale – GUIDA

L’anemia nella sua forma comune è il più diffuso disturbo legato al sangue al mondo, e può essere causato da tematiche latenti, come una forma di defezione genetica, quindi qualcosa di non recuperabile al 100 %, ma anche conseguente ad una condizione momentanea o altre malattie, ad esempio come la leucemia.

Nella sua forma principale viene legata anche al cibo in quanto la carenza e l’inefficienza dell’emoglobina viene legata ad una non sufficiente e naturale forma di apporto di questo minerale, indispensabile per funzioni importantissime come la respirazione, la formazione della struttura della massa muscolare e non solo.

Quasi sempre i principali sintomi che permettono una prima riconoscibilità dell’anemia sono una debolezza fisica, ed un senso di spossatezza, oltre ad una tipica tendenza a perdere parzialmente o totalmente conoscenza, ma anche una eccessiva fragilità di unghie e capelli, spesso legato anche ad un colorito del viso tendente al pallido, al quale possono essere legati o meno altri sintomi come palpitazioni e tachicardia, e mal di testa oltre ad una comune difficoltà respiratoria.

Per controllare l’effettiva presenza di anemia è sufficiente un comune esame del sangue che fa la “conta media” dei globuli rossi attivi.

Per contrastarla efficacemente una volta diagnosticata è utile un consumo di alimenti ricchi di ferro sia di provenienza vegetale che animale, come broccoli, cavoli, spinaci, peperoni, pomodori ma anche tuorlo d’uovo, carni rosse e bianche in discrete quantità ma anche legumi e frutta secca in quantità importanti , che sono molto ricchi di ferro.