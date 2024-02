Anticipazioni La Promessa 2 Febbraio 2024: la verità su Salvador

Ecco un’anteprima delle anticipazioni per l’episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 venerdì 2 febbraio 2024 alle 16:40. La coinvolgente trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913 e segue la risoluta Jana Expósito nella sua missione di vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. Attualmente, nel cuore del palazzo de La Promessa, Jana è protagonista di una trama avvincente. Chiunque desideri seguire gli sviluppi della sua storia può farlo attraverso streamin su Mediaset Infinity. Ma scopriamo cosa succederà nella prossima puntata.

Anticipazioni La Promessa: Maria e la sua confessione

Nella prossima puntata, ossia il 2 Febbraio 2024, assisteremo ad un momento molto atteso, ossia la confessione di Maria. Vedremo come Maria si troverà di fronte ad una scelta tanto attesa, quella di confessare a Jana i suoi reali sentimenti. Questo ci appare come un momento di sconforto, dove vedremo Maria aprire totalmente il suo cuore a Jana, rilevando anche la sua incertezza sempre più crescente riguardo il suo amore per Salvador, il quale è rientrato da poco dal fronte.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo ed Elisa vengono spiati

Nel frattempo, cambiando totalmente scena, vedremo Lorenzo ed Elisa ritrovarsi insieme in una sala d’attesa. Il motivo di quest’incontro è quello di discutere e perfezionare la loro strategia contro Catalina, ossia quello che rappresenta l’unico vero ostacolo che impedisce la realizzazione dei loro obiettivi. Tuttavia, vi sarà un evento che risulterà essere centrale e fondamentale per lo svolgimento della puntata; e sarà proprio quest’ultimo a sorprendere i telespettatori. Durante il loro incontro, mentre si troveranno coinvolti in uno scambio d’effusioni amorose, qualcuno aprirà la porta sorprendendoli per poi scomparire nel nulla. Sarà questo il momento in cui Lorenzo ed Elisa inizieranno a temere che la loro alleanza sarà presto rivelata.

Anticipazioni La Promessa: il riassunto della puntata precedente

Ancor prima di prendere visione del nuovo episodio, ecco un breve riassunto di quello che era successo nella puntata precedente. Martina viene inaspettatamente visitata da una giovane donna, sembrando turbata dalla sua presenza a La Promessa: Beatriz Oltran. Nonostante le suppliche di Martina di andarsene, Beatriz le dichiara apertamente di essere lì per vendicarsi e il suo obiettivo è quello di rovinarle la vita. Nel frattempo, abbiamo visto come Maria ha tentato di organizzare una festa di benvenuto per il suo amato Salvador, ma tutti si oppongono all’idea, compreso lo stesso festeggiato.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni La Promessa 1 Febbraio 2024