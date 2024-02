Le ultime notizie di salute ci dicono che bere cucchiaino di olio a stomaco vuoto potrebbe portare incredibili benefici al nostro corpo. L’olio, ad oggi, sembra essere ritratto come un elisir di lunga vita, pieno di antiossidanti e di vitamine, ma neanche uno si sarebbe mai immaginato che tale sarebbe divenuto un vero e proprio compagno della salute.

Ciò nonostante, sotto il punto di vista medico pare essere proprio così. Andando a vedere nel dettaglio, il trionfo dell’olio extravergine di oliva può essere conferito alle sue radici profonde nella Dieta Mediterranea, un modello nutritivo risaputo per i suoi plurimi benefici sulla salute. La dieta giusta si fonda su una molteplicità di alimenti freschi, con un’efficacia particolare su frutta, verdura, cereali integrali, pesce e, in ogni caso, olio extravergine di oliva.

Un cucchiaio di olio al giorno, ecco cosa può dare al nostro organismo: pazzesco!

Quest’ultimo ha ottenuto una più grande reputazione per la sua abilità di diminuire il pericolo di malattie cardiache, affinare la salute cerebrale e bloccare l’invecchiamento cellulare. A tal proposito, milioni di persone stanno osservando una pratica in particolare. Come ci chiarisce il sito web di Fondazione Veronesi, l’olio extravergine di oliva, pieno di grassi monoinsaturi, soprattutto acido oleico, è ben risaputo per i suoi impatti positivi sulla salute cardiovascolare e sul colesterolo.

La presenza di antiossidanti, come la vitamina E i polifenoli, lo fanno essere un alleato nella lotta contro i radicali liberi, favorendo una pelle sana. Ulteriormente, diversi studi scientifici come quello pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, sottolineano che il consumo regolare di olio extravergine di oliva è legato a una indicativa riduzione del pericolo di patologie cardiovascolari, polmonari e neurodegenerative.

Rimpiazzare altre fonti di grassi con questo olio ha comprovato di avere effetti benefici sulla mortalità. Ma non soltanto, anzi grazie alla sua agiatezza di antiossidanti, l’olio extravergine di oliva è divenuto un simbolo di anti-invecchiamento.

Combatte i radicali liberi, cooperando a conservare le cellule giovani e vitali. Per di più, il suo fondamento al sistema immunitario, il rinforzo delle ossa e la possibile prevenzione di malattie neurodegenerative lo fanno essere un componente prezioso per il benessere collettivo.

Visti i plurimi benefici, l’olio extravergine di oliva ha visto uno sviluppo nelle modalità di consumo con un trend in rapida crescita è l’assunzione a digiuno al mattino. Consumare un cucchiaio di olio extravergine d’oliva a stomaco vuoto è divenuto un rituale giudicato ottimale per i suoi benefici, che spaziano dalla protezione dello stomaco al perfezionamento della digestione.

È fondamentale rammentare che l’olio non è un farmaco, un sovrabbondante consumo non fa calare il colesterolo ma, al contrario, lo innalza.