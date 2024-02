L’alimentazione è da tempo non solo qualcosa che è legato all’estetica e quindi ad un mero fattore “superficiale” ma è stato dimostrato che attraverso vari studi, mangiare “bene” influenza sia il nostro umore ma anche il nostro stile di vita ed ha un importante impatto sulla salute, contribuendo anche potenzialmente ad allungarci la vita. Per moltissimi anche la colazione ha un impatto importante sulla linea e per dimagrire è importante comprendere cosa mangiare proprio durante il primo pasto della giornata.

Non esiste per forza una dieta mattiniera definita ma tutt’alpiù una serie di consigli e comportamenti alimentari, strettamente interpretabili secondo le nostre abitudini in modo tale da permettere una diminuizione potenziale ed una forma di controllo del peso corporeo.

La colazione non è (forse) il pasto più importante della giornata ma può essere influente come non tutti pensano anche per la nostra linea.

Cosa mangiare a colazione per dimagrire: ecco i 4 principali consigli

La colazione costituisce un ambito relativamente recente della storia umana questo perchè solo negli ultimi secoli si è dato progressivamente spazio ad una abitudine a mangiare poco dopo alzati, un tempo soprattutto le classi meno abbienti consumavano un unico pasto principale. Oggi comprendiamo quanto importante effettivamente è la colazione per moltissimi di noi, perchè permette di avere a disposizione un complesso sistema di elementi nutrizionali da utilizzare nelle prime ore della giornata.

E come ogni pasto, la qualità e la quantità della colazione influisce anche potenzialmente sugli altri pasti e sul nostro metabolismo.

In modo importante andiamo ad analizzare cosa fare e cosa non fare a colazione per perdere peso.