Anticipazioni Mare Fuori 4: la trama degli ultimi sei episodi e quando escono su RaiPlay e Netflix

Finalmente l’attesa è arrivata al termine. I primi sei episodi della nuova stagione di Mare Fuori sono usciti sulla piattaforma della Rai, a distanza di quasi un anno dall’ultima stagione. Dopo la pubblicazione dei primi sei episodi, i fan della serie dovranno pazientare fino al 14 febbraio per poter godere dei restanti episodi. Tra saluti e l’introduzione di nuovi personaggi, esploreremo ora le anticipazioni per la tanto attesa quarta stagione. Ecco tutto quello che c’è da scoprire.

Anticipazioni Mare Fuori 4: quando escono i nuovi episodi e dove vederli

Dopo l’uscita dei primi sei episodi il 1 febbraio, i restanti sei episodi della rinomata serie Mare Fuori 4 saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming Rai Play. Questi sono uscite a partire dalla mezzanotte del 14 febbraio 2024. In questo modo, i telespettatori e gli appassionati più impazienti avranno l’opportunità di evitare l’attesa fino alla fine del mese di marzo per scoprire il conclusivo della quarta stagione. Inoltre, a partire sempre dal 14 Febbraio, ogni mercoledì del mese, in prima serata su Rai 2, verranno trasmessi tutti gli episodi della quarta stagione. Verranno trasmessi ben due episodi a serata, tenendo incollati gli spettatori di tutte le età per rivivere insieme le emozioni che la serie ha voluto regalare.

Anticipazioni Mare Fuori 4: sarà l’ultima stagione?

Sin dalla prima stagione della serie, uscita nel 2020, Mare Fuori è stato in grado di coinvolgere milioni di telespettatori in tutta Italia e non solo. Il pubblico è stato capace non solo di rimanere coinvolto nella serie, ma anche di affezionarsi ai personaggi. Tutto il calore che la serie ha emanato nei cuori dei telespettatori si è fatta sentire. Tutto questo amore e questa passione è stato tale per permettere il rinnovo non solo per una quinta stagione, che è già in fase di scrittura, ma anche di una sesta.

Anticipazioni Mare Fuori 4: quando esce su Netflix?

E Netflix in tutto ciò? Ne rimane escluso? Una buona parte dei telespettatori ha visto la serie proprio da questa piattaforma, rendendo disponibili le prime 3 stagioni della serie. Prima che i nuovi episodi approdino su Netflix, Mare Fuori dovrà completare la sua trasmissione su Rai 2 e su RaiPlay. Se tutto procederà secondo la pianificazione, ci aspettiamo che la quarta stagione di Mare Fuori sia disponibile su Netflix in estate. Tuttavia, per avere una conferma ufficiale, sarà necessario attendere una comunicazione ufficiale da parte della piattaforma.