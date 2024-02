Anticipazioni Mare Fuori 4: la trama dei primi sei episodi

Da giorno 1 Febbraio sono disponibili i primi sei episodi di una delle serie tv italiane più seguite negli ultimi anni. Già dalle prime ore dopo la mezzanotte, la piattaforma di Rai ha pubblicato i primi episodi, creando suspence tra gli spettatori che intrepidi attendevano l’uscita. Ma, prima di capire come si svolgeranno i primi episodi, vediamo dove eravamo rimasti.

Anticipazioni Mare Fuori 4: ecco dov’eravamo rimasti

Nella terza stagione della serie televisiva, il finale è stato estremamente sorprendente e caratterizzato da momenti intensamente drammatici. È da ricordare che due morti inaspettate hanno profondamente scosso la vita all’interno dell’IPM, sconvolgendo anche i telespettatori dall’altro lato dello schermo. Gaetano non è più tra noi. Quest’ultimo ha scelto di affrontare la morte per mano di Mimmo, optando per questo destino piuttosto che continuare a subire minacce e vessazioni da parte di Edoardo. Dall’altra parte c’è Viola, che ha compiuto il gesto estremo del suicidio gettandosi dal tetto del carcere, dopo aver pronunciato minacce contro la figlia di Carmine, ovvero Futura.

Anticipazioni Mare Fuori 4: la trama dei primi episodi

La nuova stagione di Mare Fuori si apre in un momento critico che aveva segnato la fine della stagione precedente, ossia lo sparo nella piscina Mirabilis dove Rosa e Carmine si erano incontrati di nascosto ma scoperti dal padre di lei, don Salvatore. Dopo mesi di ipotesi e congetture, emergono i dettagli che il proiettile ha colpito Don Salvatore. Questo avvenimento segna l’inizio di un nuovo capitolo per Rosa Ricci, poiché si trova di fronte alla decisione cruciale di rimanere legata alla famiglia e al mondo criminale o di seguire il suo amore per Carmine di Pietro, che è deciso a distanziarsi da quel contesto.

Edoardo Conte, affiliato al clan Ricci, è stato tradito da Don Salvatore ed è stato oggetto di un agguato. Dopo un duello tra la vita e la morte, si risveglia dal coma con il costante supporto della moglie Carmela. Il destino di Edoardo, una volta dimesso, è incerto, così come il suo rapporto con Teresa. Durante il periodo di degenza, riceve la visita del comandante Massimo, il quale lo esorta a intraprendere un nuovo percorso di vita. Tuttavia, la voglia di rivalsa e di potere di Edoardo rende più complicato sperare in un cambiamento.

Ma non ci aspetta solo questo. Negli episodi della quarta stagione di Mare fuori, il trio composto da Cucciolo, Dobermann e Micciarella si trova ad affrontare nuove sfide. Cucciolo sta cercando di conquistare la fiducia di Don Salvatore, ma nel contempo vive una relazione segreta con Milos, suscitando l’opposizione del fratello Micciarella. Dobermann sta sempre più stretto a Kubra, mentre Pino si impegna a diventare più responsabile e a gestire la sua aggressività.