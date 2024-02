Anticipazioni La Promessa 6 Febbraio 2024: una nuova alleanza

Eccoci arrivati ad una nuova puntata della soap opera più seguita in Italia con una nuova puntata che vedremo trasmessa il 6 febbraio, in prima visione. Ma entriamo nello specifico, andando a scoprire quali saranno i nuovi colpi di scena che renderanno unica la nuova puntata.

Anticipazioni La promessa 6 Febbraio: il segreto di Martina

L’arrivo di Beatriz alla tenuta ha colpito Martina profondamente, mettendola in uno stato di sconforto. Ma, in particolare, ha portato alla luce un dettaglio cruciale sulla giovane: nasconde un segreto di grande portata. Fin dall’ingresso di Beatriz a La Promessa, sorgeva il sospetto che un evento grave l’avesse spinta ad abbandonare la sua casa in cerca di rifugio presso suo zio. Nel corso del tempo, questo dubbio era scemato, finché è giunta la conferma che la ragazza custodisce un mistero che preferisce non rivelare. Beatriz è giunta alla tenuta determinata a ottenere vendetta per qualcosa che Martina aveva fatto in passato, un atto che aveva umiliato la neo-arrivata.

Anticipazioni la promessa: Beatriz fuori dai giochi

Nel corso della puntata vedremo come Martina è decisa sul liberarsi di Beatriz. Ma il suo intento è quello di liberarsi di quest’ultima prima che la ragazza sveli il suo segreto nascosto. Inizialmente, le proporrà un accordo per ottenere il suo silenzio, ma alla fine sarà costretta ad eliminare Beatriz, allontanandola definitivamente. Questo perché la neo-arrivata inizierà a mostrare un interesse evidente per Curro, cercando di sedurlo. Martina, pur essendo attratta dal giovane, sarà infastidita dal comportamento di Beatriz ma non cederà alle sue minacce.

Anticipazioni La Promessa 6 Febbraio: la nascita della nuova alleanza

Martina si accorgerà di trovarsi in una situazione difficile, senza vie di fuga evidenti dalla complicata situazione in cui si è cacciata. Beatriz, infatti, troverà un’alleata nella tenuta con cui instaurerà un solido legame di amicizia. L’amicizia di Beatriz si svilupperà con Jimena, la quale sarà entusiasta di fare la conoscenza di Beatriz e instaurerà immediatamente un legame profondo con lei. Le due ragazze scopriranno di avere molti interessi in comune, e questo legame potrebbe rivelarsi pericoloso, non solo per Martina.

Anticipazioni La Promessa: ecco cosa è successo nell’ultima puntata

L’arrivo di Beatriz Oltra a La Promessa ha scosso la tranquillità di Martina. Jimena è entusiasta dell’arrivo della nuova ospite, e fin da subito si instaura una buona intesa tra loro. Tuttavia, Alonso non è affatto favorevole ad aggiungere un altro ospite alle già affollate stanze del palazzo.

Martina si trova di fronte a una sfida complessa nel cercare di liberarsi di Beatriz, poiché la presunta amicizia tra di loro nasconde in realtà un intento vendicativo legato a eventi passati. Beatriz sembra decisa a rimanere finché non avrà raggiunto il suo obiettivo, rendendo il compito di Martina particolarmente arduo.

