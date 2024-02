Anticipazioni La Promessa 7 Febbraio 2024: si mette male per Lorenzo e Martina!

Entriamo nel vivo di un nuovo episodio della Promessa, che vedremo in onda domani, 7 Febbraio 2024, in prima visione su Canale 5. Nel prossimo episodio vedremo come Martina si impegnerà a impedire a Beatriz di proseguire nei suoi intenti, mentre Lorenzo ed Elisa metteranno in atto sforzi per identificare chi li ha osservati durante il loro bacio. I due protagonisti saranno costretti a fermare questa persona prima che riesca a divulgare i loro piani.

Anticipazioni La Promessa 7 Febbraio: Martina viene messa alle strette

Jimena e Beatriz hanno stretto un’alleanza, sviluppando un solido legame fin dall’inizio. Le due donne hanno realizzato di avere molto in comune, e la marchesina ha finalmente trovato un’alleata con cui instaurare un vero rapporto di amicizia. Tuttavia, questa alleanza si trasformerà in una minaccia significativa, mettendo Martina alle corde. La giovane capirà di essersi cacciata nei guai e dovrà decidere se continuare a nascondersi o affrontare la verità che ha tenuto nascosta per lungo tempo. Martina si renderà conto che la sua falsa amica la tiene sotto scacco e cerca vendetta, costringendola a fare una scelta difficile.

Anticipazioni La Promessa 7 Febbraio: Lorenzo ed Elisa in pericolo

Martina non sarà l’unica a trovarsi in situazioni problematiche; anche Lorenzo ed Elisa attraverseranno momenti di notevole tensione. La coppia è stata sorpresa mentre condivideva un bacio, e l’identità del testimone potrebbe mettere in pericolo la loro relazione. La rivelazione della loro liaison potrebbe svelare i loschi piani di Alonso, che capirebbe che il colpevole di incastrare Cruz è il suo astuto cognato, desideroso di accaparrarsi la parte più consistente dell’eredità del Barone. Per questo motivo, Lorenzo ed Elisa non possono permettere che lo spione che li ha scoperti riveli la verità. Intraprenderanno dunque una ricerca per individuare il testimone, interrogando chiunque possa avere informazioni. Riusciranno a scoprire l’identità di colui che li ha scoperti?

Anticipazioni La Promessa 7 Febbraio: chi li ha scoperti?

La frenetica ricerca dell’identità di chi ha sorpreso Lorenzo ed Elisa sarà avvincente. Il conte e la baronessa metteranno in atto ogni possibile sforzo per individuare e fermare il testimone, con la speranza che non si tratti di una figura influente all’interno della tenuta. Tuttavia, sveliamo in anteprima che Lorenzo sospetterà erroneamente suo figlio come il responsabile, giungendo persino a considerare l’opzione di eliminarlo per evitare eventuali rivelazioni. La verità, però, risulterà essere diversa: lo spione non sarà affatto Curro, bensì una persona legata a lui, con capelli biondi e vestita come una cameriera.

