Sanremo 2024, ecco cosa hanno cantato Amadeus e Marco Mengoni

L’attesa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo è alle stelle, e tra le anticipazioni più sorprendenti c’è quella riguardante la performance di Marco Mengoni insieme al conduttore Amadeus. Prima ancora che le luci si accendano sull’Ariston, è già scoppiata la curiosità su ciò che questi due talenti porteranno sul palco della kermesse musicale più attesa dell’anno.

In una conferenza stampa pre-festival, Amadeus ha ribadito l’importanza della musica come fulcro del Festival. È stato proprio durante questo incontro che, in un momento carico di emozione e simbolismo, Amadeus e Marco Mengoni hanno intonato insieme “Bella Ciao”, rispondendo alla provocazione di Enrico Lucci di “Striscia la Notizia”. Questo breve assaggio ha generato un’anticipazione ancor più intensa per ciò che i due hanno in serbo per la prima serata di Sanremo 2024.

Marco Mengoni, già vincitore del Festival, si prepara a debuttare in un ruolo completamente nuovo: quello di co-conduttore, affiancando Amadeus con entusiasmo e determinazione. Durante la conferenza stampa, Mengoni ha manifestato la sua gratitudine per l’opportunità ricevuta, evidenziando il suo profondo legame con Sanremo e la sua determinazione nel portare sul palco tutta la sua esperienza e il suo talento.

“Non mi sono mai sentito davvero lontano da qui”, ha dichiarato Mengoni, sottolineando il suo attaccamento al Festival. “Sono grato per questa opportunità e consapevole del privilegio che mi è stato concesso”.

Il cantante ha rivelato di aver studiato attentamente le edizioni precedenti del Festival, prendendo ispirazione da figure come Anna Marchesini. Promette di eseguire la sua celebre canzone “Due Vite” in una versione nuova di zecca, ma il resto del suo repertorio rimane avvolto nel mistero, alimentando la curiosità del pubblico.

Oltre alle esibizioni musicali, Mengoni si impegna a presentare i brani in gara e a distribuire i fiori alla fine delle performance, il tutto con il suo stile ironico e genuino. “Farò del mio meglio per essere chiaro e coinvolgente nella mia conduzione”, ha affermato, dimostrando rispetto per il ruolo che gli è stato affidato da Amadeus.

Durante la conferenza stampa, Mengoni ha anche affrontato temi più personali, come la gestione della fragilità e le pressioni della fama. Ha sottolineato l’importanza di trovare gli strumenti adatti per affrontare le sfide della vita e ha condiviso il suo percorso personale, incluso il sostegno terapeutico che riceve.

Prima di congedarsi, Mengoni ha dedicato ad Amadeus la canzone “Everywhere” dei Fleetwood Mac, ringraziandolo per aver reso possibile un Sanremo così ricco di musica e di generazioni.

In conclusione, l’attesa per la performance di Marco Mengoni e Amadeus al Festival di Sanremo 2024 è palpabile, promettendo una serata indimenticabile di musica e di emozioni per tutti gli appassionati dello spettacolo.