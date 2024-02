Anticipazioni La promessa 8 Febbraio 2024: il cuore spezzato di Maria

Eccoci in un nuovo episodio della Promessa, in onda domani 8 Febbraio 2024 in prima visione su rai1. Nel prossimo episodio vedremo come Maria non riuscirà ad accettare il rifiuto da parte di Salvador. Le anticipazioni dell’episodio della soap indicano che non riuscirà a persuadere il fidanzato a sposarla, nonostante i suoi sforzi, inclusa l’organizzazione di una festa in suo onore. Petra, sempre maliziosa, approfitterà di questo momento difficile per la sua collega per riversare su di lei tutta la sua amarezza. Un colpo basso che aumenterà ulteriormente il dolore nel cuore spezzato di Maria Fernandez.

Anticipazioni La Promessa 8 Febbraio: la delusione provocata da Salvador

Maria non si è arresa, ma nonostante i suoi sforzi, non è riuscita a riportare il sorriso su Salvador. Il giovane non ha ancora superato gli orrori della guerra, rendendo tutto apparentemente futile e privo di significato, compreso il matrimonio con la sua amata. Questo ha spezzato il cuore della povera Fernandez, che fino alla fine ha nutrito la speranza e la convinzione che il suo amato fosse vivo e tornasse da lei. Mai avrebbe immaginato che il suo sogno di rivederlo si sarebbe trasformato in un vero incubo.

Anticipazioni La Promessa 8 Febbraio: Petra ne approfitta

Maria non riuscirà a nascondere la sua tristezza, e ci sarà qualcuno che approfitterà del suo momento di vulnerabilità per rivolgerle delle cattiverie gratuite. Si tratterà, ovviamente, di Petra, che già prima del ritorno di Salvador aveva preso di mira la Fernandez. La ex cameriera personale di Cruz, ora ridotta a semplice domestica, tornerà a nuocere a Maria, manifestando tutto il suo malcontento e sottolineando il suo destino infausto e malevolo.

Anticipazioni La Promessa 8 Febbraio: una difficile decisione

Mauro e don Romulo sono giunti alla decisione di interrompere le lezioni destinate a Candela e Simona, ma si trovano in una situazione difficile per comunicarlo. Inizialmente, le due donne avevano richiesto il loro supporto con l’obiettivo di accrescere il loro livello culturale. Tuttavia, ora gli insegnanti stanno cercando un modo delicato per esporre la loro scelta di concludere questo percorso educativo, considerando la complessità della situazione.

Anticipazioni La Promessa: ecco cos’è successo nella puntata precedente

Ma prima di prendere visione del nuovo episodio, cerchiamo di fare un piccolo riepilogo su cosa è successo nella puntata precedente. Don Romulo decide di aprirsi con Pia, rivelando di aver acquisito la consapevolezza che lei abbia attraversato un’esperienza traumatica di violenza. Con profonda empatia, le assicura che può contare su di lui.

Nel frattempo, Elisa si confida con Don Romulo, svelando di aver raggiunto un punto di pace interiore tale da perdonare Cruz per gli errori del passato. Con una serenità palpabile, dichiara anche di avere l’intenzione di abbandonare la Promessa insieme al capitano non appena sarà risolta la complessa questione del testamento. La conversazione tra i due si dipana come un dialogo aperto e profondo, evidenziando la maturità dei personaggi e la volontà di affrontare insieme il futuro.

