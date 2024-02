Quando si parla di nutrizione sembra scontato ma va assolutamente integrato anche il concetto di idratazione che spesso “sfugge” ma che è addirittura più importante in certe fasi del metabolismo, indifferentemente dalla nostra dieta e dal nostro stile di vita. Generalmente chi fa molta attività fisica privilegia l’acqua, accompagnata da alcuni elementi fortemente energetici, mentre viene comunque evitato il contesto di bevande di tipo industriale, secondo uno studio piuttosto conosciuto esiste una bevanda in particolare ad essere quella più salutare al mondo.

Questo fa riferimento ai benefici che apporta anche secondo diversi studi e non a caso è anche una vera e propria tradizione in numerose culture, essendo una variante molto apprezzata.

Di quale bevanda si tratta, nello specifico? Proviamo a scoprirlo insieme.

La bevanda più salutare al mondo secondo uno studio è questa: ecco gli incredibili benefici

E’ il tè verde, una tipologia molto specifica di miscela che si distingue da quella tradizionale che è maggiormente conosciuta come in Italia come tè nero. La pianta, ossia la base dalla quale proviene è essenzialmente la stessa del tè tradizionale con la differenza che non viene effettuata alcuna forma di processo di ossidazione quindi la bevanda che ne consegue mantiene gran parte delle caratteristiche importanti della pianta stessa.

Il tè in generale è una bevanda dalle origini che si perdono nella “notte dei tempi” e che configurano un impatto assolutamente fondamentale per tutte le culture, quasi certamente in senso ampio del termine è la bevanda più diffusa al mondo.

La variante verde risulta essere la seconda al mondo più sviluppata e consumata dopo quella nera, anche se esistono tantissime sotto varianti di tè verde. Nello specifico si tratta di un vero e proprio compendio di potenziali effettistiche positive come: