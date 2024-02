Anticipazioni La Promessa 9 Febbraio 2024: il passato di Jana riemerge

La prossima puntata della Promessa, che andrà in onda domani 9 Febbraio in prima visione, sarà una puntata ricca di colpi di scena. Una delle anticipazioni dell’episodio, ci rivela che Jana avrà dei flashback riguardo al suo passato. Ma cosa ricorderà esattamente? E, soprattutto, come si svolgerà la vicenda? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata del 9 febbraio 2024.

Anticipazioni La Promessa 9 Febbraio: un flashback del passato

Il flashback in questione è un ricordo particolare che risulterà cruciale nel corso della puntata. Vedremo che Jana è giunta a La Promessa con l’obiettivo di svelare l’identità dell’assassino di sua madre. Ma, nel corso della trama, ha fatto una rivelazione scioccante: suo fratellino, inizialmente ritenuto morto insieme alla madre, è in realtà vivo ed è Curro. Nonostante i suoi sforzi ripetuti nel cercare di convincere il giovane conte della verità, Curro ha strenuamente negato di essere il fratello perduto di Jana. La determinazione della cameriera non vacillerà, e presto avrà un flashback sul suo passato, un evento che potrebbe portare alla luce dettagli cruciali.

Anticipazioni La Promessa 9 Febbraio: la verità su Dolores

Da mesi, Jana è immersa in una ricerca incessante della verità riguardo a sua madre, e sebbene siano emersi molti dettagli, ci sono ancora misteri irrisolti. La giovane donna ha faticato nel convincere Curro a unirsi completamente alla sua causa e ad assisterla nel svelare i segreti legati alla scomparsa della loro madre. Tuttavia, la trama si complica ulteriormente, poiché nuovi elementi si apprestano a arricchire la narrazione. Jana, ostinata nella sua determinazione, si prepara a svelare ulteriori dettagli che potrebbero gettare nuova luce sul mistero.

Anticipazioni La Promessa 9 Febbraio: Petra contro Maria!

Nonostante la gioia iniziale di scoprire che il fidanzato sia ancora vivo, Maria non può negare una sottostante malinconia. Salvador, si presenta diverso e Maria fatica a riconoscerlo. Il giovane, afflitto dai traumi vissuti, mostra una trasformazione evidente che alimenta i dubbi nella mente di Maria riguardo ai suoi sentimenti. La sua esitazione nel proporle il matrimonio, ha scatenato in Maria un profondo interrogativo sulle fondamenta del loro amore. Petra, vedendo la tristezza di Maria in questa situazione, non perde l’opportunità di approfondire ulteriormente la questione, agendo come una spina nel fianco della giovane.

La Promessa 8 Febbraio: ecco cos’è successo nell’episodio precedente

Nonostante tutti gli sforzi di Maria, Salvador continua a portare sul volto un’ombra di tristezza. I tormenti della guerra hanno lasciato il ragazzo con una prospettiva distorta sulla normalità, rendendo vani e privi di significato gli sforzi di ricostruire una vita, incluso il matrimonio con Maria. La rassegnazione di Salvador a considerare futile qualsiasi tentativo di ritorno alla normalità è come un colpo al cuore per Maria. La giovane donna, che aveva sperato fino all’ultimo in un ritorno felice del suo amato, si ritrova ora a confrontarsi con la trasformazione di quel sogno in un doloroso incubo.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni La Promessa 8 Febbraio 2024