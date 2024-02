Oroscopo oggi 9 febbraio, Branko e Paolo Fox: previsioni per tutti i segni zodiacali

La rubrica delle previsioni astrologiche di Paolo Fox e Branko torna puntualmente anche per la giornata di domani. Questi due esperti delle stelle sono tra i massimi conoscitori dello zodiaco in Italia e sono anche personalità molto famose nel panorama italiano. Le loro previsioni sono sempre molto attese e promettono di essere di altissimo livello anche per domani.

Cominciamo con le previsioni di Branko per i segni zodiacali di domani. Per l’Ariete, Branko prevede un ritorno di insicurezza, un tratto caratteristico del segno, ma le cose miglioreranno nel corso della giornata. Per il Toro, è prevista una progressiva tranquillità nel contesto sentimentale, anche se potrebbe esserci un po’ di noia. I Gemelli, invece, avranno delle grosse ripercussioni sulle loro idee, ma non è il momento adatto per cercare certezze. Il Cancro dovrà affrontare un cambiamento sul posto di lavoro che lo metterà in crisi, ma potrebbe anche essere un’opportunità per fare pulizia nella confusione attuale. Il Leone, pur ambendo al successo, è un segno molto insicuro e sarà scosso anche dai più piccoli cambiamenti. Dovrà cercare la compagnia giusta. La Vergine sarà vincolata ad altre persone che, però, inconsapevolmente, potrebbero aiutarla a evitare errori prevedibili. La Bilancia dovrà manifestare solidarietà e supporto per i profili che fanno capo a lei, anche se avrà pochi ruoli di responsabilità. Lo Scorpione, invece, guadagnerà simpatia grazie alla sua buona considerazione del lavoro altrui. Il Sagittario dovrà affrontare un momento di onestà nel contesto lavorativo e dare priorità alla sua condizione personale. Il Capricorno avrà ottime opportunità nel campo delle ambizioni, ma dovrà evitare decisioni impulsiva e procedere in modo maturo. Per l’Acquario, sarà difficile raccogliere successi in questo periodo, ma ce la potrà fare. Infine, i Pesci avranno più difficoltà a capire la loro posizione lavorativa, ma andrà meglio in ambito sentimentale.

