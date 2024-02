Delle volte non si riesce a perdere peso la ragione potrebbe dipendere dal nostro caro metabolismo. Soprattutto da stupidierrori che si commettono senza rendersene conto e che fanno frenare il nostro metabolismo. Proprio per questo un metabolismo veloce ci aiuta a dimagrire al contrario un metabolismo lento intralcia la perdita di peso e di grasso. Il metabolismo, per natura, non va né rapido né lento.

Perlomeno fino ai 60 anni, è stato comprovato, che il metabolismo non frena se non in presenza di malattie o cambiamenti ormonali importanti. Però ci sono errori che tutti facciamo più o meno ogni giorno e di cui non ci rendiamo neppure conto, che potrebbero far frenare il nostro metabolismo e, di conseguenza, ostacolare il processo di snellimento.

Cattive abitudini da evitare per il nostro metabolismo: la guida

Se non si riesce a perdere peso o se tendi ad ingrassare fin troppo comodamente, forse potresti aver fattodiversi errori parecchio frequenti che, alla lunga, potrebbero frenare il tuo metabolismo. Oggi andremo a vedere assieme cosa non si dovrebbe fare. Pare assurdo ma mangiare troppo poco potrebbe far frenare il metabolismo e, quindi, potrebbe impedire il dimagrimento.

Se non si è più in grado di perdere peso potrebbe essere imposto al fatto che stai consumando troppo poco. In particolare non assumere bastantemente proteine fa frenare il nostro metabolismo. Assicurati di consumare proteine a ciascunpasto come carni e pesci magri, uova, tofu, tempeh. Un’altra non buona abitudine che potrebbe far frenare il metabolismo è bere poca acqua.

Forse stai bevendo eccessivamente poco. L’acqua non solo idrata le nostre cellule e accresce il senso di sazietà ma velocizza anche i processi metabolici. Dovresti tentare di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Poi sia l’alcool che le bibite comprendono zuccheri che potrebbero frenare il tuo metabolismo alla lunga. Un’altra causa per cui il tuo metabolismo potrebbe essersi un po’ frenato è la sedentarietà.

L’esercizio fisico è importantissimo per la nostra salute e per salvaguardare il nostro metabolismo e averlo sempre attivo. Basta una bella passeggiatadi 30 minuti ogni giorno. Potresti poi non prendere abbastanza Calcio. Quest’ultimo è un minerale fondamentale per le ossa ma è anche un nutriente che viene impiegato dal nostro corpo per tenere sveglio il metabolismo.

Infine anche rimuovere del tutto il caffè potrebbe aver frenato il tuo metabolismo. Un attuale studio ha comprovato che la caffeina può aumentare il nostro metabolismo del 3%. Però, per evitare insonnia o problemi di ansia, meglio non oltrepassare i 400 mg al giorno che corrispondono a 4 tazzine.