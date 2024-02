Circa il 70 % della popolazione adulta in Occidente ha rivelato di trovarsi in una condizione di ansia con una più che discreta regolarità ed il tutto appare a dir poco preoccupante data l’incidenza che ha questa forma di tendenza e stato mentale non sempre identificabile e comprensibile come malattia. I fattori che indicano uno stato di ansia sono generalmente diversificati e spesso tendono ad accavallarsi delle predisposizioni effettive con degli elementi specifici. Anche il cibo può aiutare se il soggetto si rivela predisposto all’ansia, in quanto la ricerca scientifica sul cibo ha evidenziato alcuni alimenti che sono anche inaspettatamente efficaci.

Anche perchè alcuni sono assolutamente in grado di corrispondere una efficacia quasi immediata.

Quali sono i migliori cibi da scegliere, seppur con dosi abbastanza definite, per contrastare l’ansia effettiva?

Soffri d’ansia? Ecco i cibi miracolosi che la fanno passare

L’ansia non sempre viene compresa come qualcosa di preoccupante ma denota un disagio che può portare anche a situazioni mentali compromettenti se non gestita nei limiti del possibile. E lo stile di vita è uno degli elementi che impattano maggiormente su questo diretto ambito a causa di motivazioni molto precise ed inerenti il contesto della vita di tutti i giorni.

Sono spesso i cibi di origine vegetale o direttamente naturale quelli da preferire, ad esempio la frutta ricca di fibre e dal buon contenuto di vitamine e sali minerali come la banana, ricca di potassio tra le altre cose e contiene anche un buon compendio di triptofano, che permette alla serotonina di attivarsi in modo coerente ed avere così un notevole impatto sul nostro cervello.

Altri elementi utili sono i legumi ed i cereali soprattutto quelli integrali molto ricchi di fibre e sali minerali come il magnesio permette anche di ridurre lo stress ed apportare una vera e propria fonte di nutrienti ed una forma di capacità rilassante e di benessere per il nostro umore. Molto simili ed utili sono anche ortaggi e verdure a foglia larga che hanno anche il vantaggio di essere molto semplici da digerire (a patto di non utilizzare condimenti troppo importanti). Al contrario vanno evitati cibi eccessivamente speziati oppure quelli di origine animale troppo grassi e complicati da gestire per il nostro organismo.

Eccellente anche la frutta secca, anche questa molto ricca di sali minerali ed acidi grassi ha anche un apporto positivo sulla nostra capacità di concentrazione.