Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Febbraio 2024: l’America si avvicina!

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni della prossima puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 14 Febbraio in prima visione. Nel prossimo episodio vedremo Tom che sta ancora cercando di riconquistare Marta, la quale però rimane sulla difensiva. Nel frattempo, Umberto, che stava conducendo delle indagini su di lui, sembra aver scoperto qualcosa di interessante sul suo conto. Marcello e Salvatore, d’altro canto, proseguono la loro missione di trovare una fidanzata per Armando, e ora anche Rosa si è unita alla causa. Nel mentre, Matteo si sta preparando per il suo viaggio in America insieme a Silvana, ma prima chiede a Maria di incontrarsi per un commiato più formale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Febbraio: la rivelazione dell’indagine su Tom

Marta non avrebbe mai immaginato che Tom la cercasse nuovamente, figuriamoci per riconquistarla. Il giovane sembra essere deciso a riavvicinarsi, dimostrandolo attraverso attenzioni e corteggiamenti, ma anche con una sorprendente proposta: le ha chiesto di seguirlo in America per aprire insieme un’agenzia pubblicitaria. La Guarnieri è rimasta completamente sorpresa e non ha potuto fornire una risposta immediata. In fondo, non si fida completamente di lui, un sentimento condiviso anche da Umberto, il quale ha avviato indagini su Tom. Pare che il Commendatore abbia persino trovato qualcosa di interessante sul conto dell’americano… Cosa potrebbe aver scoperto?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Febbraio: una nuova alleanza

Da quando Agnese ha preso la decisione di trasferirsi a Londra, desiderosa di riunirsi con la figlia Tina, Armando è stato lasciato solo. All’epoca della sua partenza, Armando era ancora profondamente innamorato di Agnese, e è probabile che questi sentimenti siano ancora presenti, altrimenti, perché non avrebbe cercato un’altra compagna dopo tanto tempo? Marcello e Salvatore, preoccupati per il benessere di Armando, stanno mettendo a punto un piano per aiutarlo a trovare una nuova compagna. Inizialmente contraria, Rosa sembra ora aver cambiato idea e sta addirittura supportando l’iniziativa di Marcello e Salvatore!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Febbraio: saluti prima della partenza

La partenza si avvicina. Alla fine, Matteo si è trovato nella spiacevole situazione di dover cedere alle pressioni di Umberto. È consapevole che il Commendatore sta stringendo il suo controllo su di lui con l’obiettivo di utilizzarlo per colpire Marcello, motivo per cui ha cercato in tutti i modi di resistere. Tuttavia, quando Umberto ha proposto dei biglietti per l’America, dove Silvana potrebbe sottoporsi a un intervento cruciale per la sua sopravvivenza, il Portelli non ha avuto altra scelta se non quella di accettare. Adesso, mentre si prepara a partire, Matteo sente la necessità di avere un incontro con Maria per poterle dire addio in modo appropriato, comprendendo che questo addio potrebbe essere più difficile di quanto avesse immaginato.

