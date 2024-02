Anticipazioni Uomini e Donne 14 Febbraio 2024: ecco tutte le novità

Scopriamo insieme quali saranno le anticipazioni per la prossima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda domani in prima visione su canale 5. Ma ancor prima di scoprire quali saranno le novità, facciamo un piccolo riepilogo della puntata precedente.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 Febbraio: ecco cos’è successo nella puntata precedente

Nell’episodio odierno, il Trono Classico di Brando Ephrikian è il fulcro delle attenzioni. Recentemente, il ragazzo ha portato entrambe le sue corteggiatrici, Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, in esterna. Con Raffaella, si è verificato un bacio appassionato, mentre con Beatriz D’Orsi c’è stato un confronto significativo nei camerini. Tuttavia, Brando sembra essere indugiato nella sua decisione, causando crescenti tensioni tra le ragazze e persino con Tina Cipollari. Infatti in questo episodio è previsto un confronto acceso tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi. La storica opinionista ha espresso apertamente la sua impazienza nei confronti del Trono di Brando Ephrikian, esortandolo ad accelerare la decisione. Inoltre, Tina non gradirà alcuni comportamenti della corteggiatrice, scatenando così una discussione accesa tra lei e Beatriz D’Orsi.

Il centro delle attenzioni è proprio Ernesto Russo, il quale agisce le dinamiche del parterre. Il cavaliere si è già impegnato attivamente e ha avviato una conoscenza con quattro dame, ma dimostrerà un interesse particolare nei confronti di Barbara De Santi. Allo stesso modo, sembra che anche la De Santi sia intrigata dalla sua compagnia al punto da decidere di non considerare un nuovo corteggiatore. Dopo aver archiviato la storia con Orfeo, Barbara si impegnerà nuovamente in questa nuova avventura romantica.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutte le anticipazioni

Nell’episodio dedicato al trono classico, Ida Platano sarà il fulcro delle attenzioni, chiamata a prendere una decisione di grande rilevanza. Si presenterà una nuova segnalazione su Mario Cusitore, il corteggiatore napoletano coinvolto in un altro controverso scambio di messaggi con un’altra donna. La tronista, giunta all’esasperazione, prenderà una determinazione definitiva, optando per escludere Mario dal suo trono e mettere fine alla loro storia. Nel contesto del Trono Over, Gemma Galgani avvierà una nuova conoscenza con un cavaliere, mentre Roberta De Santi continuerà la sua frequentazione con Ernesto, nonostante finora non ci sia stato alcun bacio.

Allo stesso tempo, verrà dedicato ampio spazio alle vicende di Roberta Di Padua. La dama condividerà il riavvicinamento di Alessandro Vicinanza nel tentativo di riconquistarla. Nonostante iniziali incertezze, Roberta accetterà di ballare con lui. Su consiglio di Gianni Sperti, i due decideranno di lasciare il programma insieme, cercando di riassestare la loro storia lontano dalle telecamere.

