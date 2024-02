Nella maggior parte dei casi siamo portati ad alimentarci seguendo tendenzialmente due scuole di “comportamento”, il primo è ovviamente unitamente legato alle nostre abitudini ed al concesto culturale, ed in secondo luogo ma in maniera non meno importante anche seguendo lo stimolo dell’appetito. Seguire una tempistica sufficientemente precisa nell’alimtazione è qualcosa che divide da sempre i giudizi tra i dietologi ed i medici, in particolare quando si parla di cena, quind mangiare la sera. Mangiare tardi la sera fa ingrassare o è un cosiddetto falso mito?

Identificarlo è in realtà meno semplice di quanto si può pensare anche perchè identifica una vera e propria applicazione ad un contesto che deve tenere conto di tanti fattori.

Sicuramente seguire una forma di ritmo è utile per tenere lo stato di salute su buoni livelli. Ma mangiare tardi la sera fa male davvero?

Mangiare tardi la sera fa ingrassare? Ecco cosa dice il nutrizionista

Molti considerano la risposta affermativa, ossia che si, mangiare tardi influisce negativamente sull’aumento del peso corporeo, Ma in realtà non è assolutamente facile da confermare al 100 %: ciò che in teoria influisce in tal senso è legato all’azione dell’insulina, che risulta essere una forma di “calmante” del livello degli zuccheri introdotti dall’organismo con il cibo, condizione che secondo alcuni studi risulta essere una delle cause principali dell’aumento di peso. Ma non è un dato oggettivo, sia perchè è stato confutato da altre ricerche ma anche perchè gli stili di alimentazione sono molto diversi da persona a persona.

Moltissimo dipende invece da “cosa” mangiamo e soprattutto dalla quantità in relazione al nostro fabbisogno. Basilarmente, anche se appare scontato e banale, se consumiamo più elementi di carattere calorico di quanto ne abbiamo bisogno, tendiamo progressivamente a perdere peso, soprattutto se è presente un apporto di scarsa attività fisica.

Ciò che permette una migliore assimilazione dei nutrienti senza compromessi sembra essere non lasciar passare troppo tempo tra un pasto e l’altro, ad esempio se ci alziamo presto al mattino, è meglio evitare di consumare cibi corrispondenti all’ultimo pasto entro una certo periodo non troppo distante da quello precedente: se consumiamo il pranzo alle 12.30 la cena non dovrebbe essere portata a termine oltre le 20 ad esempio, così da dare il tempo e la possibilità all’organismo di poter gestire i nutrienti.

E’ comunque un contesto non assoluto così come il concetto: ogni bioritmo necessita di una analisi approfondita, ma non è per forza vero che mangiare tardi la sera “fa male” o fa ingrassare.