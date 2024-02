Da millenni è più o meno evidente in modo spiccato e scientificamente poi divenuto tale, l’apporto che ha l’alimetazione non solo sulla sopravvivenza ma anche sullo stato di salute medio generale, anche se nel corso dei secoli diversi cibi hanno avuto una forma di impatto sociale che non sempre poi è stato avvalorato dalla medicina alimentare. Oggi il concetto di “supefood” ed alimenti che allungano la vita o che possono comunque avere un impatto del genere sono molti, anche “aggiornati” da diverse forme di rilevamento effettive.

L’idea di uno o più alimenti che possono effettivamente rendere tale il loro apporto da vivere di più e meglio non è particoalrmente legata ad un “mito” ma una forma di informazione che trova sempre maggior credito anche da studi recenti.

Se il concetto di superfood esiste e può essere evidenziato in alcuni casi anche da tradizioni che coincidono poi con la realtà.

I principali alimenti che allungano la vita: ecco la scoperta – LISTA

Lo stile di vita infatti passa inevitabilmente ed in modo indiscutibile anche dal cibo: attraverso infatti alcune forme di applicazioni e diete che prevedono l’uso di cibi specifici è stato evidenziato, anche attraverso concetti relativamente recenti come la dieta mediterranea, che alcuni regimi alimentari particolarmente legati al benessere. E’ stato dimostrato infatti che alcune forme di apporti alimenari riescono ad avere una valenza più positiva di altri.

Cosa che è stata confermata ancora più precisamente in merito ad alcune forme di alimento ancora oggi molto “divisive”, come evidenziato da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Foods che ha posto l’attenzione in particolare su 4 alimenti:

Latticini magri – A differenza di quelli stagionati come i formaggi a pasta dura, quelli magri offrono un apporto di sali minerali come il calcio decisamente impattante, a fronte di un apporto calorico e capacità di non far aumentare livelli di glucosio o colesterolo, al contrario permettendo di proteggere l’organsimo.

La frutta a guscio – Quasi tutta la frutta secca che è costituita da acidi grassi e proteine, elementi imprescindibili anche per contrastrare ed anticipare la comparsa di alcune malattie, come il colesterolo alto oltre a fornire un’importante apporto di energia.

I legumi – Da sempre considerati una base alimentare di livello, hanno fondamentalmente pochi difetti, ricchi di fibre, vitamine e minerali vanno consumati con assoluta importanza essendo alleati del corpo umano in tutti i sensi.

La verdura a foglia larga – Non è una novità: il loro apporto va sempre consigliato a causa della gestione molto efficace dell’organismo nei confronti degli elementi contenuti.