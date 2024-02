Siamo abituati a considerare principalmente tutta la frutta in senso generale benefica per l’organismo anche se è ancora abbastanza difficile vederla realmente radicata in ambiti oltre a quelli tradizionali come “post pasti principali”. Numerosi nutrizionisti tendono a consigliarla anche come snack o merenda ma anche a colazione, condizione che viene effettivamente palesata anche in altre nazioni, dato l’apporto generalmente positivo in ambito nutrizionale. Se la mela fa parte come poche altre varianti di frutta, al punto da finire in un famoso proverbio (della mela al giorno che leva il medico di torno), studi recenti hanno rivelato che un altro frutto meno conocsiuto ma comunque diffuso ha capacità ancora più spiccate sul nostro cervello.

Ed è oramai neanche così tanto concretamente considerato “esotico” , in quanto proprio l’Italia è sorprendentemente per alcuni un prolifico produttore.

Di quale frutto si tratta? E quali effetti ha concretamente parlando, sulla nostra mente?

Mangia questo frutto una volta al giorno: fa bene al cervello

Si tratta del kiwi, un frutto che è simbolo della Nuova Zelanda anche se ha probabili origini asiatiche, si è diffuso in maniera importante in buona parte dell’Oceania, è divenuto estremamente popolare anche in Europa, e proprio in Italia, che si rivela essere il principale produttore europeo nonchè terzo mondiale a poca distanza dalla Nuova Zelanda (il primo è la Cina con grande distacco) a sviluppare questo frutto dalla consistenza, forma e sapore molto particolare. Se le proprietà nutrizionali fatte in particolare di vitamine molto specifiche e sali minerali sono conosciute da molti anni, uno studio esaminato dalla testata British Journal of Nutrition ha evidenziato ancora di più il “potere” del kiwi soprattutto se consumato ogni giorno.

E’ infatti estremamente ricco di vitamine, a parità di peso anche più delle arance e risulta essere più digeribile inoltre è molto povero di sodio quindi risulta essere particolarmente adatto nei confronti di chi fa parecchia attività fisica. Il suo impatto sulla mente, grazie all’apporto di potassio ed altri minerali che oltre a rendere l’organsimo più attivo dal punto di vista metabolico ha anche un potere migliorativo sull’umore.

Lo studio ha esaminato quasi centocinquanta pazienti che hanno consumato kiwi ogni giorno per circa due mesi, e già dopo pochi giorni l’attività celebrale è stata meno impegnativa ma più attiva, condizione che ha evidenziato abbastanza chiaramente quanto può essere benefico il consumo di questo frutto comunque praticamente onnipresente in tantissimi supermercati, anche in modo specifico, quasi tutto l’anno.