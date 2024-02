Vero e proprio elemento chimico presente naturalmente sulla tavola periodica degli elementi fin dal principio, il magnesio spesso figura nell’ambito dell’integrazione ed ha una enorme importanza saprattutto dal punto di vista dell’effetto che ha questo particolare minerale sul nostro organismo. In ambito nutrizionale si sente spessissimo l’effetto del magnesio sull’oraganismo ma anche la sua carenza, anche se non è sempre facilissimo per tutti integrarlo in maniera particolare in tutti gli ambiti possibili. Ma perchè il magnesio è importante e dove si trova?

Ha diverse funzioni, si occupa di addirittura diverse centinaia di “operazioni” del nostro organismo e serve per svariate “cose”.

Ma dove trovare il magnesio e dove si può assimilare una quantità più elevata di questa sostanza?

Magnesio, perchè è importante? A cosa serve, dove si trova, carenza, sintomi

Dal punto di vista strutturale è abbastanza presente sotto forme di minerale sul pianeta, visto che oltre il due per cento della crosta terrestre risulta essere contenere anche magnesio.

L’importanza del magnesio sulla specie umana è importantissimo, essendo quasi equamente distribuito nelle ossa, nelle articolazioni ed in generale nei tessuti, ed ha funzioni sugli enzimi impossibili da ignorare a partire da oltre ad essere un agente regolante delle proteine al funzionamento dei muscoli e dei nervi, fino si occupa anche della gestione del sangue, oltre che degli zuccheri contenuti.

Una carenza causa difficoltà di concentrazione, pessimo umore, dolori articolari e muscolari ma anche spasmi e calcificazione delle arterie (in casi di grave mancanza) , problemi ormonali, una maggior incidenza dell’ansia e depressione, oltre che una generica sensazione di carenza di energia, essendo indispensabile per l’organizzazione dei comparti energetici dell’organismo.

Un fabbisogno medio ammonta a 300 mg al giorno, anche se la struttura del magnesio come per altri minerali risulta essere assolutamente da controllare in quanto meno della metà di quello introdotto dal nostro cibo viene effettivamente “assimilato” e gestito in modo corretto (per questo è molto comune fare ricorso ad integratori se non si è in grado di ottenere un effettivo apporto costante e continuo). Le donne che si trovano durante il ciclo mestruale e la gravidanza possono aver bisogno di un apporto superiore di magnesio e quindi soffrire maggiormente di una carenza.

Si trova in molte tipologie di frutta, cereali ed alimenti ricchi di fibre ma anche nella frutta secca, quindi pistacchio, noci, arachidi oltre a Cioccolato fondente e praticamente ogni legume. Presente in ottime quantità anche in pasta, riso, varie verdure ed ortaggi come i carciofi.