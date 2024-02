E’ considerato il principale problema, fino a diventare una vera malattia, del 20° e del 21° secolo, tipico dei paesi sufficientemente “evoluti” dal punto di vista sociale, ma lo stress è di fatto qualcosa che è solo stato “esaminato” da circa un secolo: risulta essere la definzione generale di una particolare condizione mentale che riguarda una reazione psichica e quindi emotiva a fronte di situazioni stancanti o spiacevoli di tipo prolungato. Anche se è una condizione mentale lo stress sviluppa reazioni e sintomi che non vanno sottovalutati e che possono essere anche “visibili” sul corpo nel corso del tempo.

Circa il 50 % degli adulti vive o ha vissuto una condizione abbastanza perenne fatta di stress, che può diventare una vera e propria malattia non solo inerente allo stato psicofisico.

I sintomi infatti spesso sembrano effettivamente slegati all’ambito mentale ma impattano anche dal punto di vista fisico.

Stress, non sottovalutare questi sintomi: ecco quali sono

La parola stress inerente ad una condizione più o meno prolungata dal punto di vista psichico non ha ancora compiuto cento anni, in quanto concepita per la prima volta negli anni 30 dall’endocrinologo Hans Selye che ha attualizzato soprattutto le condizioni mentali e le situazioni con i vari sintomi che distinguono stress “cattivo” chiamato distress e quello “buono” chiamaoto eustress, esempio di vita soddisfacente e un buon grado di benessere. Lo stress infatti non è per forza causato solo da eventi negativi ma può essere anche comunemente portato ad un carico di eventi di ogni tipo difficili da gestire.

La forma più famosa è ovviamente quella negativa, e può essere una reazione emotiva a mo’ di sfogo di una condizione di vita generale ma anche molto specifica, ed è spesso difficile trarre conclusioni rapide.

Tra le principali forme di effetti “di reazione” dello stress sul nostro corpo figura senz’altro la mancata idratazione: una persona che subisce stress infatti beve meno e tende a percepire una difficoltà ad assimilare liquidi, comportando anche pelle secca e disidratazione.

Altri elementi che possono essere correlati come sintomi allo stress è la psioriasi, in quanto lo stress radicato soprattutto in estate è anche una delle principali nonchè dirette cause della riduzione delle forze immunitarie, con reazioni della pelle.

La contrazione può rivelarsi anche fisica con problemi alla postura ma anche inerenti l’ambito dell’irrigidimento di muscoli ma anche difficoltà di tipo respiratorio e difficoltà di concentrazione, fino a diventare un problema di natura riproduttiva come disfunzione erettile o impotenza.