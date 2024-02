Anticipazioni Beautiful dal 19 al 24 Febbraio 2024: La confessione di Bill a Liam

Tra rinnovati legami affettivi e inevitabili separazioni di connessioni ormai esauste, prosegue senza freni la trama avvincente della saga televisiva più longeva di sempre, che continua a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Ancora una volta, la settimana imminente si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti romantici che risveglieranno emozioni sopite.

Anticipazioni Beautiful dal 19 al 24 Febbraio 2024: Deacon fa una proposta a Brooke

Shauna, la storica compagna di Quinn, tenta di persuadere Carter, ancora profondamente innamorato di Quinn, a accettare la conclusione della loro relazione, ma lui è irrimediabilmente addolorato. Forse Katie potrebbe assistere Carter nel superare la sua affezione per Quinn. Thomas e Steffy festeggiano il ritorno dei genitori da Aspen. La coppia, radiante d’amore e felicità, condivide nuovamente l’emozionante racconto del modo in cui Ridge ha dichiarato a Taylor il desiderio di trascorrere il resto della sua vita con lei dopo la loro avventura in montagna. Hope conforta la madre, che ha nuovamente perso il marito a causa dell’eterna rivalità. Brooke è confusa dal fatto che Ridge fosse così arrabbiato con lei da non darle nemmeno una spiegazione.

Nel frattempo, Katie flirta con Carter, il quale ricambia le sue attenzioni. Ridge conferma a Brooke la sua determinazione nel lasciarla definitivamente per tornare da Taylor. Bill confida a Liam di voler cogliere l’occasione per cercare di riconquistare Brooke. Taylor rivela a Steffy di avere una sorpresa per Ridge, portandolo alla casa sulla spiaggia, luogo di momenti indimenticabili, e gli annuncia di averla riacquistata da Wyatt per vivere insieme. Con il supporto di Hope, Deacon trova il coraggio di fare a Brooke una proposta di matrimonio, offrendole un anello di fidanzamento. Tuttavia, Brooke rifiuta poiché è ancora innamorata di Ridge. Bill comunica a Liam la sua decisione di avanzare nei confronti di Brooke per riconquistarla; il figlio lo avverte di essere cauto, ma Bill non ascolta. Dichiara i suoi sentimenti a Brooke, ricevendo lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon. Con serenità e gentilezza, Brooke sottolinea che Ridge rappresenta l’unico amore della sua esistenza.

Anticipazioni Beautiful dal 19 al 24 Febbraio 2024: Dove eravamo rimasti

Brooke rifiuta di accettare la fine della relazione con Ridge. Carter confida a Katie la fine con Quinn, ma viene baciato da lei. Thomas sogna un momento passionale con Hope, sollevando dubbi sulla realtà dell’evento. Brooke, depressa per la separazione, è tentata dall’alcol, ma Liam interviene. Thomas, instabile, compie azioni strane, come clonare la voce di Brooke. Ignara della situazione, Steffy celebra la riconciliazione tra Ridge e Taylor. Brooke è tentata dall’alcol, ma Liam la salva. Hope affronta Steffy, accusandola di rubare Ridge. Deacon teme che Bill avvicini Brooke. Carter è amareggiato e Brooke cerca risposte sulla fine con Ridge.

