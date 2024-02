Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 19 al 23 Febbraio

Siamo pronti a scoprire quali saranno le anticipazioni della Promessa, per la settimana che va dal 19 al 23 Febbraio. Una delle soap italiane più seguite giornalmente, in onda nel primo pomeriggio a partire dalle 16:40, dopo la puntata giornaliera di Uomini e Donne. Ma entriamo nello specifico e scopriamo quali saranno le anticipazioni delle puntate.

Anticipazioni La Promessa: puntata del 19 febbraio

Nella puntata del 19 Febbraio vedremo Don Pedro fare un audace invito a Manuel, proponendogli di unirsi a lui in Italia per contribuire al suo ambizioso progetto sugli aeroplani. Inizialmente, il giovane prende tempo per riflettere attentamente sulla proposta, ma, considerando l’evolversi delle dinamiche a casa sua, giunge alla conclusione di accettare l’invito. Questa decisione non solo gli offre l’opportunità di allontanarsi da Jimena, ma anche da Jana, aprendo così un nuovo capitolo nella sua vita.

Anticipazioni La Promessa: puntata del 20 febbraio

Martina si trova in una situazione sempre più delicata riguardo al suo rapporto con Beatriz, che sembrava stesse tessendo una tela intricata per conquistare tutti a La Promessa. Nel frattempo, anche Lope non attraversava un periodo sereno, e Jana si dedicano con impegno ad alleviare il suo malessere. La causa di questa tristezza profonda era Maria, e Jana si sforzava di trovare le parole giuste per confortarlo.

Nel contesto di tali dinamiche complesse, durante una cena a tavola, Don Lorenzo decide di elogiare apertamente le straordinarie doti gestionali di Catalina. La marchesina rimase stupefatta di fronte a tali parole di lode, trovandosi senza voce per rispondere. La tensione nel gruppo inizia ad essere sempre più palpabile.

Anticipazioni La Promessa: puntata del 21 Febbraio

Simona e Candela sono entusiaste per l’arrivo del nuovo insegnante. Nel frattempo, Catalina, sempre attenta ai dettagli, comincia a nutrire sospetti riguardo alle intenzioni di Don Lorenzo. Intrigata da questa sensazione, Catalina decide di confidarsi con Manuel, cogliendo l’occasione per discutere anche di altro. In quel frangente, Manuel trova il momento opportuno per comunicarle la sua decisione di partire presto per Milano, una scelta dettata dal desiderio di allontanarsi da Jimena e vivere una nuova fase della sua vita.

Anticipazioni La Promessa: puntata del 22 Febbraio

Martina si sforza di presentare le sue scuse a Beatriz, ma quest’ultima, rifiuta categoricamente di perdonare la sua nemica. Anzi, alimenta il desiderio di vendetta, pronta a orchestrare una serie di azioni vendicative per rovinare la vita di Martina. Simona e Candela, nel frattempo, iniziava le lezioni con il professore Orengo. Nello stesso contesto, Catalina condivide i suoi dubbi su Don Lorenzo con Don Alonso.

Anticipazioni La Promessa: puntata del 23 Febbraio

Lorenzo, in un momento di confidenza con Elisa, rivela di aver espresso i complimenti a Catalina non per sincera ammirazione, bensì con l’intento di guadagnarsi la benevolenza dei marchesi. Nel frattempo, Petra, in una conversazione franca con Teresa, scopre il motivo profondo del suo legame con Cruz. Le sue parole si snodano attraverso aneddoti, emozioni e momenti condivisi, dipingendo un quadro ricco di sfumature che spiegava la forza dei legami affettivi e la ragione dietro la loro stretta connessione.

